Засвітився з дівчиною: де зараз живе і навчається дорослий син Пономарьова

Син Олександра Пономарьова, 19-річний Олександр-молодший, з'явився на презентації батькового дебютного роману "30 днів: ШІ-людина" й наважився на відверту розмову про навчання, стосунки з мачухою та пошук себе.

Виявляється, зірковий нащадок Олександра Пономарьова давно облаштувався у Львові – саме там він здобуває економічну освіту в Львівській політехніці. Сам зізнається, що навчання не з тих речей, які йому до душі. Своїми думками хлопець поділився з проєктом "Наодинці з гламуром".

"Я взагалі не люблю вчитися, але наразі я поки що себе стараюсь знайти в цій сфері, в інших сферах і надіюсь, як каже мій тато, якщо не знайти свій талант в житті – це є гріх, надіюсь, що я його знайду, знайду себе в чомусь. Стараємося, працюємо", – розповів Сашко.

Батьківські слова про талант, схоже, запали хлопцю глибоко в душу – саме вони зараз слугують йому своєрідним дороговказом у пошуках власного покликання.

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На презентації був з дівчиною

На книжковій презентації Олександр Пономарьов-молодший з'явився не сам – поруч була його дівчина. Втім, до публічності обраниця парубка виявилася не готова й старанно тримала дистанцію від об'єктивів.

Олександр Пономарьов-молодший вже знайшов обраницю Фото: Youtube

Про мачуху Софію

Не оминули увагою і стосунки хлопця з чинною дружиною Пономарьова-старшого – Софією, яка теж завітала на подію. Пасинок про неї відгукується без жодної краплі напруги, навпаки – з відвертою прихильністю.

"Я її називаю завжди по-офіційному, але люблячи, само собою. Мене ніхто не заставляє "Софія Леонідівна". Я надіюсь, що я після того в мене нічого не станеться (сміється). Але я дуже сильно її люблю. Вона справді дуже класна жінка, я вважаю, що це дуже класна пара для мого тата", – каже Сашко.

Він додав, що Софія – "дуже класна дівчина" і вони з батьком її дуже сильно люблять.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тема особистого життя родини Пономарьових останнім часом не сходить із новинних стрічок. Так, співак показав публіці свою нову обраницю – до цього фото з дівчиною артист не публікував.

Засвітився в об'єктивах і сам Сашко: батько поділився кадрами, яким став його син напередодні його 19-річчя, яке хлопець відзначив 15 лютого.

Згадувала родину Пономарьових і продюсерка Олена Мозгова – вона зважилася пояснити справжню причину розлучення зі співаком. За її словами, у шлюбі мало місце фізичне насильство, про яке донька Миколи Мозгового роками не могла говорити відкрито.