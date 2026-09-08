После потери мамы и сестры: известный актер назвал причину разрыва с возлюбленной

40-летний актёр и телеведущий Александр Попов, известный по роли в сериале "Хозяйка", подтвердил разрыв с возлюбленной Галиной после пяти лет отношений. Звезда экрана впервые рассказал, почему так произошло.

Александр и Галина официально не регистрировали брак в ЗАГСе — вместо этого они обвенчались в Ивано-Франковске после помолвки в Риме. Теперь бывшая пара обсуждает процедуру расторжения церковного брака. Подробнее об этом Александр Попов рассказал в интервью Алине Доротюк.

Александр подчеркнул: разрыв — не следствие того, что Галина некоторое время находится за границей.

"Мы очень долго жили в режиме „вот-вот война закончится, вот-вот мы будем вместе“. В какой-то момент я понял: да сколько же терпеть, чего ждать? Нам нужно смириться с тем, что мы не вместе. Мы живём в разных странах. Это тоже не добавляет отношениям. В конце концов, нужно было принять решение. Накопилось… чувство несчастья, неудовлетворённости. Ты злишься на всё, ссоришься из-за того, из-за чего не стоит ссориться. Мы поссорились. Сделали паузу, не общались. Эта пауза привела к тому, что мы пошли к психологу", – рассказал он.

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Перерыв, который супруги устроили после ссоры, со временем перерос в окончательное решение развестись — совместное и без взаимных обвинений.

Актёр убеждён, что не каждый развод должен ставить крест на тёплых отношениях между бывшими супругами.

Попов подчеркнул, что Галина была рядом в самые тяжелые моменты его жизни, в частности после того, как он потерял маму из-за рака и после трагической смерти сестры, которая боролась с зависимостью. Поэтому бывшая возлюбленная и впредь остается для него близким человеком.

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

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