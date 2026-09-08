Після втрати мами і сестри: відомий актор назвав причину розвінчання з коханою

40-річний актор та телеведучий Олександр Попов, відомий за роллю у серіалі "Хазяйка", підтвердив розрив з коханою Галиною після п’яти років стосунків. Зірка екрану вперше розповів, чому так сталося.

Олександр та Галина офіційно не реєстрували шлюб у РАЦСі – натомість вони обвінчалися в Івано-Франківську після заручин у Римі. Тепер колишня пара обговорює процедуру розвінчання. Більше про це Олександр Попов розповів в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Олександр наголосив: розрив – не наслідок того, що Галина певний час перебуває за кордоном.

"Ми дуже довго жили в режимі "ось-ось війна закінчиться, ось-ось ми будемо разом". В якийсь момент я зрозумів: та скільки терпіти, чого чекати? Нам треба прийняти, що ми не разом. Ми живемо в різних країнах. Це теж не додає стосункам. Зрештою, треба було прийняти рішення. Накопичилося… відчуття нещастя, незадоволеності. Ти тригеришся на все, сваришся про те, що не треба сваритися. Ми посварилися. Взяли паузу, не спілкувалися. Ця пауза призвела до того, що ми пішли до психолога", – розповів він.

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Пауза, узята подружжям після сварки, згодом переросла в остаточне рішення розлучитися – спільне і без взаємних звинувачень.

Актор переконаний, що не кожне розлучення повинно ставити хрест на теплих стосунках між колишнім подружжям.

Попов підкреслив, що Галина була поруч у найважчі моменти його життя, зокрема після втрати мами від онкології і трагічного відходу сестри, яка боролася із залежністю. Тож екскохана й надалі залишається для нього рідною людиною.

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