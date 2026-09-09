"Меня это поразило": украинец — о том, что он услышал от Анджелины Джоли в Харькове (фото)

Голливудская актриса Анджелина Джоли во время очередного визита в Украину заглянула в боксерский клуб "Наследник" в Харькове. Его владелец, Павел Чишко, рассказал, как команда звезды бронировала помещение, не называя имени гостьи, и почему общение с ней он назвал "большой честью".

История началась с телефонного звонка накануне – в клубе попросили открыть зал именно в воскресенье, когда заведение обычно не работает. Сначала Павел Чишко хотел отказать, ведь ему не сообщили, кто именно придет на тренировку.

"Мы вообще не ожидали этого, для нас это был сюрприз, потому что накануне нам позвонили на рабочий телефон и попросили забронировать наш зал для тренировки. Мы вообще по воскресеньям не работаем, я даже хотел отказать. Они сказали, что это очень нужно. Я спросил девушку-администратора: "Выйдешь?" Вот так и получилось", – вспомнил мужчина в комментарии "Суспільному"

В конце концов администратор согласилась выйти в нерабочий день, и клуб открыл двери для таинственных гостей.

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Случайная встреча в коридоре

Сам владелец оказался среди посетителей практически случайно – приехал в зал вместе с сыном, которому понадобился туалет. Именно тогда Чишко и увидел, насколько серьезно организован этот визит.

"Вот так мы зашли в туалет. В зале было много людей: охрана, переводчик, какие-то люди, сопровождавшие её", – рассказал мужчина.

Анджелина Джоли в Харькове Фото: Facebook

Как выяснилось, команду Джоли нашла место для тренировок с помощью обычного поиска в интернете – зал понравился визуально, в частности её сыну Ноксу.

"Они просто искали в интернете зал для тренировок, и Ноксу понравился наш зал с визуальной точки зрения, поэтому они решили его посетить", – пояснил Чишко.

Без "синдрома звезды"

Больше всего владельца клуба поразила не охрана и не масштаб сопровождения, а манера общения самой актрисы. По его словам, он не почувствовал ни капли высокомерия или отстранённости.

"Они очень-очень дружелюбно общаются. Это меня поразило, потому что нет никакой "звездной болезни". Мы познакомились, они пообщались с нами. Анджелина сделала пару комплиментов по поводу нашего зала", – поделился Чишко.

Для мужчины эта встреча имела личное значение – фильмы с участием Джоли он смотрел ещё в детстве.

"Как описать то чувство, когда в зал к тебе приходит человек, чьи фильмы ты смотрел, когда был маленьким? Это невероятно, действительно. Большая честь, но самое главное, что я почувствовал, – это то, как приятно, когда люди находятся на таком уровне, я имею в виду – это звезда мирового уровня, и при этом, когда она с тобой общается, не чувствуется никакой дистанции. Очень просто и дружелюбно", – подытожил владелец клуба.

Автограф Анджелины Джоли Фото: Павел Чишко

Визит в Харьков стал частью более обширной поездки Анджелины Джоли по Украине – актриса также посетила Тернополь, Кременчуг и Полтаву. Это уже третий её визит в нашу страну с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

31 августа голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли в очередной раз без предварительного объявления прибыла в Украину и успела побывать сразу в нескольких городах – от Львова до Харькова.

Известную голливудскую актрису заметили в одном из ресторанов Полтавы. Звезда находилась в городе проездом.

На этот раз не обошлось и без громкого инцидента, произошедшего во время предыдущего, второго по счету визита актрисы в ноябре 2025 года. Тогда одного из мужчин, сопровождавших её кортеж, задержали представители Николаевского ТЦК и СП.