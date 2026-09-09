"Мене приголомшило": українець – про почуте від Анджеліни Джолі у Харкові (фото)

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі під час чергового візиту в Україну заглянула до боксерського клубу "Спадкоємець" у Харкові. Його власник, Павло Чишко, розповів, як команда зірки бронювала приміщення, не називаючи імені гості, і чому спілкування з нею він назвав "великою честю".

Історія почалася з телефонного дзвінка напередодні – у клубі просили відкрити зал саме в неділю, коли заклад зазвичай не працює. Спершу Павло Чишко хотів відмовити, адже про те, хто саме прийде на тренування, йому не повідомили.

"Не очікували взагалі, це був для нас сюрприз, тому що напередодні нам подзвонили на робочий телефон і попросили забронювати наш зал для тренування. Ми взагалі в неділю не працюємо, я навіть хотів відмовити. Вони кажуть, що дуже треба. Я запитав дівчинку адміністратора: "Вийдеш?" Так от вийшло", – пригадав чоловік в коментарі "Суспільному"

Зрештою адміністраторка погодилася вийти в позаробочий день, і клуб відчинив двері для таємничих гостей.

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Випадкова зустріч у коридорі

Сам власник опинився серед відвідувачів практично випадково – приїхав до залу разом із сином, якому знадобився туалет. Саме тоді Чишко й побачив, наскільки серйозно організований візит.

"Ось так ми зайшли до вбиральні. У залі було багато людей, охорона була, перекладач, якісь люди, які супроводжували її", – розповів чоловік.

Анджеліна Джолі в Харкові Фото: Facebook

Як з'ясувалося, локацію для тренування команда Джолі знайшла звичайним пошуком в інтернеті – зал сподобався візуально, зокрема її синові Ноксу.

"Вони банально просто шукали в інтернеті зал для тренувань, та Ноксу сподобався візуально наш зал, вони вирішили відвідати", – пояснив Чишко.

Без "зіркової хвороби"

Найбільше власника клубу вразила не охорона чи масштаб супроводу, а манера спілкування самої акторки. За його словами, жодної зверхності чи дистанції він не відчув.

"Вони дуже-дуже дружньо спілкуються. Оце мене приголомшило, тому що немає отакої "зіркової хвороби". Ми познайомилися, вони із нами поспілкувалися. Анджеліна зробила пару компліментів з приводу нашого залу", – поділився Чишко.

Для чоловіка ця зустріч мала особисте значення – фільми за участю Джолі він дивився ще в дитинстві.

"Як передати, коли до тебе в зал потрапляє людина, чиї фільми ти дивився, коли був маленьким? Це неймовірно, справді. Велика честь, але найголовніше, що я відчув, що приємно, коли люди перебувають на такому рівні, я маю на увазі – це зірка світового рівня, і при цьому, коли вона з тобою спілкується, не відчувається ніякої відстані. Дуже просто та дружньо", – підсумував власник клубу.

Автограф Анджеліни Джолі Фото: Павло Чишко

Візит до Харкова став частиною більшої поїздки Анджеліни Джолі Україною – акторка також відвідала Тернопіль, Кременчук і Полтаву. Це вже третій її приїзд до нашої країни відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

31 серпня голлівудська акторка та амбасадорка доброї волі ООН Анджеліна Джолі вкотре без анонсу приїхала в Україну та встигла побувати одразу в кількох містах – від Львова до Харкова.

Відому голлівудську акторку помітили в одному із ресторанів Полтави. Зірка перебувала у місті проїздом.

Не обійшлося цього разу і без гучного інциденту, який стався під час попереднього, другого за рахунком візиту акторки в листопаді 2025 року. Тоді одного з чоловіків, що супроводжували її кортеж, затримали представники Миколаївського ТЦК та СП.