Теперь его не узнать: звезда "Фабрики звезд" Вадим Олийник показался в окопе (фото)

Победитель "Фабрики звёзд-2" Вадим Олейник опубликовал, а затем удалил фотографии в военной форме с оружием в руках. Публикация без каких-либо пояснений исчезла со страниц артиста, однако успела разлететься по сети, и пользователи сразу же начали гадать, не поступил ли певец в ряды ВСУ.

Фотографии, на которых Вадим Олейник позирует в окопе с оружием, артист разместил в Instagram и Threads. Впрочем, долго удержать интригу не удалось: посты, хотя и удалили из профиля певца.

Больше всего подогрела интерес подписчиков подпись под одним из фото – Олейник загадочно спросил: "Что вы можете мне предложить?". А когда кто-то из пользователей предложил присоединиться к "классному подразделению", артист ответил лаконично и однозначно: "Поздно".

Вадим Олейник появился в военной форме Фото: Instagram

Сам певец пока держит интригу и ни словом не обмолвился – ни подтверждает, ни опровергает догадки поклонников о возможной мобилизации.

От дуэта с Дантесом до волонтерства

Слава пришла к Олейнику в 2008 году, когда он вместе с Владимиром Дантесом победил на "Фабрике звезд-2". Дуэт "ДиО.фильмы" просуществовал до 2015 года, после чего артист решил пойти своим путем и начал сольную карьеру.

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В творческом наследии певца есть и не слишком приятные страницы: в 2019 году он появился на мероприятии пророссийского канала "МУЗ ТВ", где сфотографировался с Филиппом Киркоровым, а также отдыхал в оккупированной Ялте.

Однако после 24 февраля 2022 года артист поставил точку над "i". Он осудил агрессию России и разорвал любые связи со страной-агрессором. С тех пор Олийник активно включился в волонтерскую деятельность и ранее уже сообщал, что встал на воинский учет. А еще, несмотря на войну, успел освоить новую профессию – занимается дубляжом и озвучиванием фильмов.

Победитель "Фабрики звезд-2" Вадим Олийник в окопе Фото: Instagram Победитель "Фабрики звезд-2" Вадим Олийник в окопе Фото: Instagram

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