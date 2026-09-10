Тепер не впізнати: зірка "Фабрики зірок" Вадим Олійник показався в окопі (фото)

Переможець "Фабрики зірок-2" Вадим Олійник опублікував, а згодом прибрав знімки у військовій формі зі зброєю в руках. Публікація без пояснень зникла зі сторінок артиста, однак встигла розлетітися мережею, а користувачі одразу почали гадати, чи не подався співак до лав ЗСУ.

Знімки, на яких Вадим Олійник позує в окопі зі зброєю, артист розмістив у Instagram та Threads. Втім, тримати інтригу довго не вдалося: дописи хоч і прибрали з профілю співака.

Найбільше підігріло цікавість підписників підпис під одним із фото – Олійник загадково запитав: "Що ви можете мені запропонувати?". А коли хтось із користувачів запропонував долучитися до "класного підрозділу", артист відповів лаконічно й однозначно: "Пізно".

Вадим Олійник показався у військовій формі Фото: Instagram

Сам співак наразі тримає інтригу і словом не обмовився – ні підтверджує, ні спростовує здогадки шанувальників про можливу мобілізацію.

Від дуету з Дантесом до волонтерства

Слава прийшла до Олійника у 2008 році, коли він разом із Володимиром Дантесом переміг на "Фабриці зірок-2". Дует "ДіО.фільми" тримався на плаву до 2015 року, після чого артист вирішив піти власною дорогою й розпочав сольну кар'єру.

Видео дня

У доробку співака є й не надто приємні сторінки: у 2019 році він засвітився на заході проросійського каналу "МУЗ ТВ", де сфотографувався з Філіпом Кіркоровим, а також відпочивав в окупованій Ялті.

Проте після 24 лютого 2022 року артист розставив крапки над "і". Він засудив агресію Росії та обірвав будь-які зв'язки з країною-агресором. Відтоді Олійник активно долучився до волонтерства й раніше вже повідомляв, що став на військовий облік. А ще, попри війну, встиг здобути нову професію – займається дубляжем та озвученням фільмів.

Переможець "Фабрики зірок-2" Вадим Олійник в окопі Фото: Instagram Переможець "Фабрики зірок-2" Вадим Олійник в окопі Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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