Обвиняемый в изнасиловании внук покойного короля пришел на похороны

Норвежская королевская семья скорбит о смерти 89-летнего короля Харальда V, однако внимание общественности вновь привлек сын королевы Метте-Марит, 29-летний Мариус Борг Хёйби. Несмотря на то что он находится под домашним арестом по обвинениям в изнасиловании и ряде других преступлений, пасынок короля Гокона получил разрешение присутствовать на похоронах своего отчима-дедушки.

31 августа Мариуса заметили в Кафедральном соборе Осло, а также во время закрытой семейной церемонии переноса гроба, где он шел рядом со старшей внучкой короля Мод — Анжеликой Бен.

В июне Хёйби был приговорен к четырём годам лишения свободы за 34 правонарушения, в числе которых изнасилование и хранение запрещённых веществ. В настоящее время его юридическая команда обжалует приговор, а сам он находится под электронным наблюдением в королевском поместье Скаугум с обязательством регулярно проходить тесты на наркотики, пишет Hello!

29-летний Мариус Борг Хейби прибыл на похороны Фото: Wireimage

Появление осуждённого пасынка на церемонии вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Королевский обозреватель издания Se og Hør Каролин Вагле отмечает, что норвежцы разделились во мнениях. С одной стороны, покойный монарх славился своим великодушием и стремлением поддерживать каждого, поэтому его участие в закрытой семейной церемонии прощания выглядит естественным. С другой стороны, многим трудно игнорировать тяжесть преступлений и заметную роль Мариуса во время публичных мероприятий.

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Историк Оле-Йорген Шульсруд-Хансен напомнил, что королевский дом Норвегии официально считает Хёйби внуком покойного монарха. Хотя сын королевы не выполняет никаких конституционных или представительских функций и находится вне королевского дома, в социальном и эмоциональном плане он по-прежнему остаётся частью ближайшего окружения семьи.

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