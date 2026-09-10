Звинувачений в зґвалтуванні онук покійного короля прийшов на похорон

Норвезька королівська родина сумує через смерть 89-річного короля Гаральда V, однак увагу громадськості знову привернув син королеви Метте-Маріт, 29-річний Маріус Борг Хьойбі. Попри перебування під домашнім арештом за звинуваченнями у зґвалтуванні та низці інших злочинів, пасинок короля Гокона отримав дозвіл бути присутнім на похороні свого вітчима-дідуся.

31 серпня Маріуса помітили в Кафедральному соборі Осло, а також під час закритої сімейної церемонії перенесення труни, де він ішов поруч із найстаршою онукою короля Мод Анжелікою Бен.

У червні Хьойбі засудили до чотирьох років ув'язнення за 34 правопорушення, серед яких зґвалтування та зберігання заборонених речовин. Наразі його юридична команда оскаржує вирок, а сам він перебуває під електронним спостереженням у королівському маєтку Скаугум із зобов'язанням регулярно проходити тести на наркотики, пише Hello!

29-річний Маріус Борг Хьойбі прибув на похорон Фото: Wireimage

Поява засудженого пасинка на церемонії викликала неоднозначну реакцію в суспільстві. Королівська оглядачка видання Se og Hør Каролін Вагле зазначає, що норвежці розділилися в думках. З одного боку, покійний монарх славився своєю великодушністю й прагненням підтримувати кожного, тому його залучення до закритої сімейної прощання виглядає природним. З іншого боку, багатьом важко ігнорувати тяжкість злочинів та помітну роль Маріуса під час публічних заходів.

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Історик Оле-Йорген Шульсруд-Хансен нагадав, що королівський дім Норвегії офіційно зараховує Хьойбі до онуків покійного монарха. Хоча син королеви не має жодних конституційних чи представницьких ролей і залишається поза королівським домом, соціально та емоційно він продовжує залишатися частиною найближчого оточення родини.

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