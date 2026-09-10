"Сильно постарел": неузнаваемого Евгения Петросяна заметили на могиле отца Киркорова (фото)

В Москве на Троекуровском кладбище состоялось торжественное открытие мемориала родителям российского певца Филиппа Киркорова – Бедросу и Виктории. Мероприятие собрало представителей российского шоу-бизнеса, однако наибольшее внимание привлекло появление 80-летнего юмориста Евгения Петросяна, который, по словам очевидцев, сильно изменился внешне.

На церемонию Евгений Петросян пришел в темном костюме и солнцезащитных очках – образ, который сразу бросился в глаза журналистам и зрителям. Юморист подошёл к только что открытому памятнику родителям Филиппа Киркорова с букетом красных роз, возложил цветы у скульптурной композиции и склонил голову, чтя память покойных.

Затем он не удержался и взял слово. Речь получилась эмоциональной – Петросян делился впечатлениями от увиденного и вспоминал Киркорова.

"Как трогательно, дорогие мои. Как всё это трогательно! Как всё это проникновенно! Как… сакрально… всё это, в принципе… Дорогой Филипп… Каким я вас помню", – обратился он к присутствующим.

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На церемонию Евгений Петросян пришел в темном костюме и солнцезащитных очках Фото: Instagram

Юморист особо подчеркнул, что памятник получился особенно трогательным именно потому, что родители певца изображены вместе, бок о бок.

Семейное захоронение: прах перевезли из Болгарии

Мемориал посвящен супругам Киркоровым – Бедросу и Виктории. Чтобы собрать всю семью в одном месте, Филипп Киркоров заранее позаботился о перевозке праха матери и бабушки из Болгарии в Москву – так появилось общее семейное захоронение.

Мемориал посвящен супругам Киркоровым – Бедросу и Виктории Фото: Instagram

На церемонии присутствовали и дети артиста – Алла-Виктория и Мартин, а также немало известных деятелей российской эстрады.

В комментариях люди пишут, что юморист сильно состарился за последнее время: "Как сильно состарился Петросян", "Да и в самом деле, Петросяну уже самому устраивают прогулки по кладбищам!", "Везде шоу, позерство, фу, смотреть отвратительно".

Юморист подошел к только что открытому памятнику с букетом красных роз Фото: Instagram

Организатор мероприятия Филипп Киркоров с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину открыто встал на сторону кремлевской агрессии. Певец не раз навещал раненых российских военных в госпиталях, а также давал концерты на временно оккупированных украинских территориях.

В частности, в феврале 2024 года он пел в больнице в оккупированной Горловке, доставляя туда так называемую "гуманитарную помощь".

За такую позицию артист поплатился запретом на въезд в ряд европейских стран – двери перед ним закрыли Литва, Эстония и Молдова. Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Во время церемонии вручения российской премии "Муз-ТВ" ведущий мероприятия Николай Басков сравнил внешность Филиппа Киркорова с лицом Майкла Джексона – из-за многочисленных пластических операций певца. Американский поп-идол, напомним, был известен своей любовью к подобным экспериментам над внешностью.

Кроме того, Киркоров приписал себе победу на Евровидении 2026, однако певица Dara ответила ему довольно резко.

Также известно, что певец, которому недавно поставили неизлечимый диагноз, ранее уже падал на сцене прямо во время концерта.