"Сильно постарів": невпізнаного Євгена Петросяна помітили на могилі батька Кіркорова (фото)

У Москві на Троєкуровському кладовищі відбулося урочисте відкриття меморіалу батькам російського співака Філіпа Кіркорова – Бедроса та Вікторії. Подія зібрала представників російського шоу-бізнесу, проте найбільше уваги привернула поява 80-річного гумориста Євгена Петросяна, який, за словами очевидців, сильно змінився зовнішньо.

На церемонію Євген Петросян прийшов у темному костюмі та сонцезахисних окулярах – образ, який одразу впав в око журналістам і глядачам. Гуморист підійшов до щойно відкритого монумента батьків Філіпа Кіркорова з букетом червоних троянд, поклав квіти біля скульптурної композиції та схилив голову, вшановуючи пам'ять покійних.

Далі він не втримався і взяв слово. Промова вийшла емоційною – Петросян ділився враженнями від побаченого й згадував Кіркорова.

"Чутливо, шановні мої. Як усе зворушливо! Як усе проникливо! Як… сакрально… це все, у принципі… Дорогий Філіпе… Яким я вас пам'ятаю", – заговорив він до присутніх.

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На церемонію Євген Петросян прийшов у темному костюмі та сонцезахисних окулярах Фото: Instagram

Гуморист окремо наголосив, що пам'ятник вийшов особливо зворушливим саме тому, що батьки співака зображені разом, пліч-о-пліч.

Родинне поховання: прах перевезли з Болгарії

Меморіал присвячений подружжю Кіркорових – Бедросу та Вікторії. Щоб зібрати всю родину в одному місці, Філіп Кіркоров заздалегідь подбав про перевезення праху матері та бабусі з Болгарії до Москви – так з'явилося спільне сімейне поховання.

Меморіал присвячений подружжю Кіркорових – Бедросу та Вікторії Фото: Instagram

На церемонії були присутні й діти артиста – Алла-Вікторія та Мартін, а також чимало відомих облич російської естради.

У коментарях люди пишуть, що гуморист сильно постарів за останній час: "Як сильно постарів Петросян", "Та й справді Петросяну вже самому влаштовують прогулянки на кладовищах!", "Скрізь шоу, позерство, фу, дивитися огидно".

Гуморист підійшов до щойно відкритого монумента з букетом червоних троянд Фото: Instagram

Організатор заходу Філіп Кіркоров з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну відкрито став на бік кремлівської агресії. Співак не раз навідувався до поранених російських військових у шпиталях, а також виступав з концертами на тимчасово окупованих українських територіях.

Зокрема, у лютому 2024 року співав у лікарні в окупованій Горлівці, привозивши туди так звану "гуманітарну допомогу".

За таку позицію артист поплатився в'їздом до низки європейських країн – двері перед ним зачинили Литва, Естонія та Молдова. Служба безпеки України повідомила йому про підозру за виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Під час російської премії "Муз-ТВ" ведучий заходу Микола Басков порівняв зовнішність Філіпа Кіркорова з обличчям Майкла Джексона – через численні пластичні операції співака. Американський поп-ідол, нагадаємо, був відомий своєю любов'ю до подібних експериментів над зовнішністю.

Крім того, Кіркоров приписав собі перемогу на Євробаченні 2026, проте виконавиця Dara відповіла йому доволі різко.

Також відомо, що співак, якому нещодавно поставили невиліковний діагноз, раніше вже падав на сцені просто під час концерту.