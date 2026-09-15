Сергей Притула очаровал пользователей сети фото с дочерьми: как они выглядят сейчас

Украинский волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула поразил новыми фото, на которых показал своих взрослых дочерей — 9-летнюю Соломию и 5-летнюю Стефанию. Девочки вместе с папой посетили открытие нового года организации "Пласт".

Соответствующие кадры шоумен опубликовал в Instagram (siriy_ua). Интересно, что Притула является членом попечительского совета "Пласта".

На первом фото видно, как Сергей, держа за руки Соломию и Стефанию, направляется на открытие нового года "Пласта". На втором кадре — Притула сделал селфи с младшей дочерью.

Притула с дочками Фото: Instagram Притула с дочками Фото: Instagram

Кстати, обе дочери шоумена занимаются в "Пласте". Он поздравил скаутов с началом нового года.

"Поздравляю всех пластунов с открытием Пластового года! А также с тем, что в истории пластового движения начинается новая интересная глава. Указ президента о поддержке Пласта на 2027–2035 годы выполнен. На очереди — постановление Кабмина. Новая площадка для лагеря в Черкасской области уже есть. Желаю всем плодотворного года Великой Игры!" — написал Притула под фото.

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Подписчики шоумена были в восторге от того, как прекрасно выглядят его дочери. К тому же они положительно оценивают то, как Сергей поддерживает "Пласт".

"Какие замечательные девочки, красавицы, счастья вашей семье";

"Важно, чтобы так было всегда… Любите Украину. Она единственная";

"Классная компания";

"Очень красивые, и вы, Сергей, и девочки".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сергей Притула сообщил о важном событии в жизни своей семьи — крещении маленького сына Марка. Трогательными фотографиями с крестин волонтер поделился на личной странице в Facebook.

Также Сергей опубликовал в Instagram редкое фото с женой Екатериной и всеми четырьмя детьми — Дмитрием, Соломией, Стефанией и Марком. По словам Сергея, самое главное для него — это семья.

Кроме того, бывший телеведущий впервые публично высказался о возможной мобилизации своего старшего сына, 17-летнего Дмитрия, который в настоящее время учится на первом курсе университета.