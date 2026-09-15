Сергій Притула замилував мережу фото з доньками: як вони зараз виглядають
Український волонтер і колишній телеведучий Сергій Притула зачарував новими фото, на яких показав дорослих доньок – 9-річну Соломію та 5-річну Стефанію. Дівчатка разом з татом відвідали відкриття нового Пластового року.
Відповідні кадри шоумен оприлюднив в Instagram (siriy_ua). Цікаво, що Притула є членом опікунської ради "Пласту".
На першому фото видно, як Сергій, тримаючи за руки Соломію та Стефанію, крокує на відкриття нового Пластового року. На другому кадрі – Притула зробив селфі з молодшою донькою.
До речі, обидві доньки шоумена займаються у "Пласті". Він привітав скаутів із початком нового року.
"Вітаю усіх пластунів із відкриттям Пластового року! А також із тим, що у пластового руху розпочинається цікава сторінка. Указ президента про підтримку Пласту 2027-2035 виконано. Постанова Кабміну на черзі. Нова локація для таборування на Черкащині є. Зичу усім плідного року Великої Гри!" — написав Притула під фото.
Підписники шоумена захопилися, як гарно виглядають його донечки. До того ж вони позитивно реагують на те, як Сергій підтримує "Пласт".
- "Які чудові дівчатка, красунечки, щастя вашій родині";
- "Важливо, щоб так було завжди… Любіть Україну. Вона єдина";
- "Класна компанія";
- "Дуже гарні, і ви, Сергію, і дівчатка".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Сергій Притула повідомив про важливу подію у житті своєї сім'ї — хрещення маленького сина Марка. Зворушливими фотографіями з хрестин волонтер поділився на особистій сторінці у Facebook.
- Також Сергій виклав в Instagram рідкісне фото з дружиною Катериною і всіма чотирма дітьми — Дмитром, Соломією, Стефанією та Марком. За словами Сергія, найголовніше для нього — це сімʼя.
Окрім цього, колишній телеведучий вперше публічно висловився про можливу мобілізацію його старшого сина, 17-річного Дмитра, який наразі навчається в університеті на першому курсі.