Вызвали врачей: Катя Бужинская довела предательницу Повалий до скорой

Украинская певица Екатерина Бужинская рассказала, как разорвала дружбу с артисткой-предательницей Таисией Повалий. Причиной послужили профессиональный рост и появление конкуренции.

Подробнее об этом Бужинская рассказала в интервью blik.ua. Как оказалось, звезда сильно разозлила Повалий, и той даже пришлось вызвать скорую помощь.

Повалий впала в истерику из-за успеха Бужинской

Артистка вспомнила, как в 1994 году поехала в Москву на популярный конкурс и спела там песню на украинском языке. Она выбрала хит "Востанне" из репертуара Повалий.

По словам Бужинской, на тот момент она хорошо дружила с семьёй Повалий, и поэтому та не была против исполнения её песни.

Однако позже отношения с певицей-предательницей изменились. Бужинская считает, что на это повлияли её профессиональный рост и появление конкуренции. Она вспомнила, как в 1999 году на премии "Человек года" артистка получила награду в номинации "Юный талант".

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По мнению Бужинской, именно тогда Повалий очень разозлилась из-за её оглушительного успеха. Говорят, что предательница тяжело это переживала, и ей даже вызвали скорую помощь.

"Мы действительно дружили, и всё было хорошо до того момента, когда я повзрослела и стала представлять угрозу для Повалий как конкурентка. Ходят слухи, что Повалий так тяжело переживала мой оглушительный успех, что ей даже вызвали скорую", — рассказала певица.

Впрочем, окончательно отношения артисток испортила история с российским певцом Стасом Михайловым. Тогда артист приехал в Украину, чтобы познакомиться с Билык, Повалий и Бужинской, а с последней даже записал совместную песню. Впоследствии они планировали снять клип, но этому помешал супруг и продюсер Повалий – Игорь Лихута.

"Мне передали его слова: „Зачем нам молодая конкурентка? Её в Москве не будет“. Тогда мне казалось, что это предательство, а сейчас я благодарна им за то, что меня там нет", — подчеркнула Бужинская.

Звезда добавила, что именно эта ситуация положила конец дружеским отношениям с Повалий.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что:

Екатерина Бужинская откровенно рассказала, как партнер "кинул" её на деньги. После этого мужчина просто исчез.

Также недавно артистка встала на защиту украинского певца Виктора Павлика. Она попросила с уважением относиться к "классикам украинской сцены".

Кроме того, Бужинская вспомнила о совместной работе со Стасом Михайловым над композицией "Королева вдохновения", автором которой был Сергей Бакуменко. Звезда рада, что всё так сложилось и она смогла построить карьеру именно в Украине.