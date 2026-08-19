Бужинская вступилась за Павлика: "вмешался" и Перман, назвавший его "половой тряпкой"

Украинский певец Виктор Павлик выступил в Трускавце, исполнив свой бессмертный хит "Белые черемухи". Видеозапись концерта мгновенно разлетелась по соцсетям, а зрители разделились на два лагеря — одни раскритиковали артиста, другие встали на его защиту.

Трускавецкий бювет на этот раз стал не просто местом, где можно набрать минеральную воду, а настоящей импровизированной концертной площадкой. Именно здесь Виктор Павлик исполнил "Белые черемухи" — песню, которая уже давно стала его визитной карточкой. Однако это выступление оставило смешанные впечатления. Подробнее о конфликте — читайте в материале Фокуса.

На кадрах, попавших в сеть, артист приседает рядом с маленьким мальчиком и поёт, держа микрофон. Именно этот момент и привлек особое внимание пользователей соцсетей — видео начали активно репостить и обсуждать.

Часть комментаторов заподозрила, что певец исполнял песню под фонограмму, а не вживую, — именно это стало главным камнем преткновения в дискуссии. Впрочем, нашлось немало и тех, кто бросился защищать легендарного исполнителя, отмечая его многолетний опыт и популярность хита среди украинцев.

Відео дня

"На бювете в Трускавце невозможно петь под фонограмму, потому что там устаревший микрофон, а две колонки приносят прямо из дворца!" — пишут представители концертного агентства Power.

Другой участник обсуждения добавил: "Он никогда не пел вживую".

"Очень трогательное видео с мальчиком. Павлик спел, как спел. Голос его. Что вам ещё нужно?" — добавил ещё кто-то.

Поддержка Бужинской

К обсуждению присоединилась и певица Екатерина Бужинская. Она обратилась к автору статьи и попросила с уважением относиться к "классикам украинской сцены".

"Как певица с 30-летним стажем, хочу спросить автора: почему во время войны столько пренебрежения к людям культуры? Сейчас почему-то стало очень легко и "модно" критиковать именно классиков украинской сцены. Но наша эстрада все годы независимости держалась не на однодневных звездах, а именно на людях классики", – отметила она в комментарии под постом Фокуса в Facebook.

Артистка призвала к "элементарному уважению", учитывая значительный вклад певца в украинскую культуру.

"Виктор Павлик — артист, которому аплодировали высшие круги и на чьи выступления собирались полные залы. Очень жаль, что у вас нет элементарного уважения к тем, кто десятилетиями создавал украинскую культуру и поддерживает её сейчас!" — подытожила Екатерина.

Под её заявлением руководитель Дворца "Украина" Сергей Перман, у которого был публичный конфликт вокруг концерта Виктора Павлика, разместил эмодзи с аплодирующими руками. Вероятно, таким образом он поддержал высказывание Екатерины Бужинской.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Билык встала на сторону Сергея Пермана в громком конфликте, разразившемся после концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина", а также рассказала, как музыкант в свое время поддержал её во время болезни.

Сам Перман не сдерживался в оценках семьи артиста, а самого Павлика назвал "половой тряпкой".

Кроме того, Виктор Павлик впервые официально прокомментировал истинные обстоятельства того, что произошло во время его юбилейного концерта 21 марта.