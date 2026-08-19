Бужинська заступилася за Павліка: "вмішався" й Перман, який називав його "статевою ганчіркою"

Український співак Віктор Павлік виступив у Трускавці, виконавши свій безсмертний хіт "Білі черемхи". Відеозапис концерту миттєво розлетівся соцмережами, а глядачі розділилися на два табори – одні артиста розкритикували, інші стали на його захист.

Трускавецький бювет цього разу став не просто місцем для набору мінеральної води, а справжнім імпровізованим концертним майданчиком. Саме тут Віктор Павлік заспівав "Білі черемхи" – пісню, яка вже давно стала його візитівкою. Однак цей виступ залишив змішані враження. Детальніше про конфлікт, – читайте у матеріалі Фокусу.

На кадрах, що потрапили в мережу, артист присідає біля маленького хлопчика й співає, тримаючи мікрофон. Саме цей момент і привернув особливу увагу користувачів соцмереж – відео почали активно репостити й обговорювати.

Частина коментаторів запідозрили, що співак виконував пісню під фонограму, а не наживо, – саме це стало найбільшим каменем спотикання в обговоренні. Втім, знайшлося чимало й тих, хто кинувся захищати легендарного виконавця, наголошуючи на його багаторічному досвіді та популярності хіта серед українців.

Відео дня

"На бюветі у Трускавці нереально співати під фонограму, бо там старезний мікрофон і дві колонки із палацу виносять!" – пишуть представники концертної агенції Power.

Інший учасник обговорення додав: "Він ніколи не співав наживо".

"Дуже зворушливе відео з хлопчиком. Павлік заспівав, як заспівав. Голос його. Що вам ще треба?!" – додав ще хтось.

Підтримка Бужинської

До обговорення приєдналась й співачка Катерина Бужинська. Вона звернулася до автора статті й попросила ставитися з повагою до "класиків української сцени".

"Як співачка з 30-річним стажем, хочу запитати автора: чому під час війни стільки зневаги до людей культури? Зараз чомусь стало дуже легко і "модно" хейтити саме класиків української сцени. Але наша естрада всі роки незалежності трималася не на одноденних зірках, а саме на людях класики", – зауважила вона у коментарі під дописом Фокусу в Facebook.

Артистка закликала до "елементарної поваги", зважаючи на вагомий внесок співака в українську культуру.

"Віктор Павлик – артист, якому аплодували вищі фланги і збиралися повні зали. Дуже шкода ,що у вас немає елементарної поваги до тих, хто десятиліттями будував українську культуру і тримає її зараз!" – підсумувала Катерина.

Під її заявою керівник Палацу "Україна" Сергій Перман, який мав публічний конфлікт довкола концерту Віктора Павліка, поставив емодзі з руками, що аплодують. Ймовірно, таким чином він підтримав висловлювання Катерини Бужинської.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Білик стала на бік Сергія Пермана у резонансному конфлікті, який спалахнув після концерту Віктора Павліка в Палаці "Україна", а також розповіла, як музикант свого часу підтримав її в період хвороби.

Сам Перман не стримувався в оцінках родини артиста, а самого Павліка назвав "статевою ганчіркою".

Також Віктор Павлік уперше офіційно прокоментував справжні обставини того, що відбулося під час його ювілейного концерту 21 березня.