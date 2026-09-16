Викликали лікарів: Катя Бужинська довела зрадницю Повалій до швидкої

Українська співачка Катерина Бужинська поділилась, як завершила дружбу з артисткою-зрадницею Таїсією Повалій. Причиною стало професійне зростання та поява конкуренції.

Детальніше про це Бужинська розповіла в інтерв’ю blik.ua. Як виявилось, зірка дуже роздратувала Повалій, і тій навіть довелось викликати швидку допомогу.

Повалій була в істериці через успіх Бужинської

Артистка пригадала, як у 1994 році поїхала до Москви на популярний конкурс і заспівала там пісню українською мовою. Вона обрала хіт "Востаннє" з репертуару Повалій.

За словами Бужинської, на той момент вона добре дружила з родиною Повалій, і тому та була не проти виконання її пісні.

Однак пізніше стосунки зі співачкою-зрадницею змінилися. Бужинська вважає, що на це вплинуло її професійне зростання та поява конкуренції. Вона пригадала, як у 1999 році на премії "Людина року" артистка отримала нагороду в номінації "Юний талант".

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На думку Бужинської, саме тоді Повалій дуже розізлилась через її шалений успіх. Кажуть, що зрадниця важко переживала це, і їй навіть викликали швидку допомогу.

"Ми дійсно дружили і все було добре до того моменту, коли я підросла й почала створювати загрозу Повалій як конкурентка. Пліткували, що Повалій той мій шалений успіх переживала так важко, що їй навіть швидку викликали", — розповіла співачка.

Втім, остаточно стосунки артисток зіпсувала історія з російським співаком Стасом Михайловим. Тоді артист приїхав до України, щоб познайомитися з Білик, Повалій та Бужинською, а з останньою навіть записав спільну пісню. Згодом вони планували зняти кліп, але цьому завадив чоловік та продюсер Повалій – Ігор Ліхута.

"Мені передали його слова: "Навіщо нам молода конкурентка? Її в Москві не буде". Тоді мені здавалося, що то зрада, а нині дякую їм, що я не там", — наголосила Бужинська.

Зірка додала, що саме ця ситуація поставила крапку у дружніх стосунках з Повалій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Катерина Бужинська відверто розповіла, як партнер "кинув" її на гроші. Після цього чоловік просто зник.

Також нещодавно артистка заступилася за українського співака Віктора Павліка. Вона попросила ставитися з повагою до "класиків української сцени".

Крім цього, Бужинська пригадала спільну роботу зі Стасом Михайловим над композицією "Королева натхнення", автором якої був Сергій Бакуменко. Зірка щаслива, що все так сталось, і вона змогла побудувати кар'єру саме в Україні.