"Меня свалило с ног": звезда Евровидения рассказал о пережитом аде во время обстрела (фото)

Украинский певец и лидер группы O.Torvald Женя Галич рассказал, как его семья пережила взрыв боеприпасов в селе Мила в ночь с 28 на 29 августа.

Участник Евровидения-2017 в интервью Алине Доротюк вспомнил, как они с женой, детьми и собаками бежали из своего дома под непрекращающиеся взрывы.

Женя Галич — о взрыве в селе Мила

"Нужно понимать, что в целом жена и дети вернулись в Украину; если они слышали какие-то взрывы, то это прилет. Он прилетел — хорошо, что мимо тебя, плохо, что прилетел. И ты успокаиваешься. Я давно привык к взрывам. Я плюс-минус понимаю, какие бывают траектории, кто как сбивает, что такое выстрел ПВО, что такое непосредственно прилет. Но такого, как я услышал в ночь с 28 на 29, я не ожидал услышать", — признался артист.

Семья Галича сначала услышала, что рядом прилетел "шахед".

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"Решили выйти из дома, чтобы посмотреть, как далеко это. И я начал снимать просто дым. И в этот момент произошла первая детонация, от которой меня сбило с ног вместе с телефоном. Я быстро побежал в дом. Мы срочно заперлись в ванной, у нас нет подвала. И когда начались взрывы, я понял, что это самое опасное, что может быть. Ракету не запускают, она детонирует, у неё нет определённого направления, это хаос", — говорит певец.

Они сидели в ванной — Женя, жена, дети и две собаки. В частности, они открыли окно, чтобы не образовался вакуум.

"Мы слышали вокруг, как в гостиной, как на втором этаже выбивало окна. Дети плакали. Я пытался что-то сказать", — вспоминает Галич.

Они слушали музыку, пели, чтобы успокоиться.

Последствия взрыва в селе Мила Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Впоследствии певец вышел на улицу. Там ворота заклинило, но под воздействием адреналина Женя повернул ключ, начал раскачивать ворота и отодвинул их.

Семья взяла паспорта, теплую одежду, воду, села в машину и поехала через две деревни к родителям друзей. И даже там было слышно и видно всё, что происходило.

Утром они вернулись домой, где оказалось, что дверь выбита, а окна, ворота и крыша повреждены.

Последствия взрыва в селе Мила Фото: YouTube\Аліна Доротюк

"Но на самом деле ничего страшного не случилось. Мы живы. Мы зашли в дом, думали, что, скорее всего, там ещё будут мародёры. Но всё в порядке. Сразу же начали заклеивать стекло клеенкой и подметать осколки", — вспоминает артист.

Женя Галич подчеркнул, что в результате детонации погибло много мирных жителей, в том числе глава Дмитровской общины Тарас Тарасович Дидич.

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