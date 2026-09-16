"Мене повалило з ніг": зірка Євробачення розповів про пережите пекло під час обстрілу (фото)

Український співак та фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич розповів, як його родина пережила детонацію боєприпасів у селі Мила в ніч з 28 на 29 серпня.

Учасник Євробачення-2017 в інтервʼю Аліні Доротюк пригадав, як вони з дружиною, дітьми та собаками тікали зі свого дому під час безперервних вибухів.

Женя Галич — про детонацію в селі Мила

"Варто розуміти, що в цілому дружина і діти, вони повернулися в Україну, якщо вони чули якісь вибухи, то це приліт. Він прилетів, добре, що повз тебе, погано, що прилетів. І ти заспокоюєшся. Я давно звик до вибухів. Я плюс-мінус розумію, які бувають траєкторії, хто як збиває, що таке вихід ППО, що таке безпосередньо приліт. Але такого, як я почув в ніч з 28 на 29, я не очікував почути", — зізнався артист.

Родина Галича спершу почула, що прилетів поряд "шахед".

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"Вирішили подивитися вийти з будинку, наскільки це далеко. І я почав знімати просто дим. І в цей момент сталася перша детонація, від якої мене повалило з ніг з телефоном. Я побіг швидко в будинок. Ми терміново закрилися в ванній, в нас немає підвалу. І коли почало детонувати, я зрозумів, що в цьому найнебезпечніша історія. Ракету не запускають, вона детонує, в неї немає визначеного напрямку, це хаос", — каже співак.

Вони сиділи у ванній — Женя, дружина, діти та дві собаки. Зокрема, відчинили вікно, аби не було вакууму.

"Навколо ми чули, як в вітальні, як з гори на другому поверсі вибиває вікна. Діти плакали. Я намагався про щось говорити", — пригадує Галич.

Вони слухали музику, співали, аби заспокоїтися.

Наслідки детонації в селі Мила Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Згодом співак вийшов на вулицю. Там заклинило ворота, але на адреналіні Женя прокрутив ключ, почав розхитувати ворота, відсунув їх.

Родина взяла паспорти, теплі речі, воду, сіла в машину і поїхала через два села до батьків друзів. І навіть там було чутно і видно все, що відбувалося.

Вранці вони повернулися додому, де були вибиті двері, пошкоджені вікна, ворота, дах.

Наслідки детонації в селі Мила Фото: YouTube\Аліна Доротюк

"Та насправді нічого страшного не сталося. Ми живі. Ми заходимо в будинок, думали, що скоріш за все ще будуть мародерити. Але все добре. Почали відразу клейонкою заклеювати, підмітати скло", — пригадує артист.

Женя Галич наголосив, що внаслідок детонації загинуло багато цивільних людей, зокрема голова Дмитрівської громади Тарас Тарасович Дідич.

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