"Скоро о ней забудут": брат Дианы раскрыл возмутительную фразу Чарльза сразу после гибели принцессы

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер сделал громкое признание о своем конфликте с королем Чарльзом. Спор между ними разгорелся, когда он выступил против участия маленьких Уильяма и Гарри в похоронной процессии во время прощания с принцессой.

Граф Спенсер утверждал, что тогдашний принц Чарльз набросился на него в приступе гнева, поскольку тот предположил, что Диана не хотела бы, чтобы мальчики в возрасте 12 и 15 лет шли в процессии. Об этом пишет BBC со ссылкой на мемуары "Swan Song: Diana, My Sister", которые вскоре должны выйти в свет.

"Он высказал в трубку то, что я всегда считал его скрытым пренебрежением к Диане, а также свое ужасное удивление тем, что мир был настолько потрясен ее смертью. "Будьте уверены, — прошипел он, — мы вскоре о ней забудем" рассказал граф Спенсер.

Мемуары брата Дианы должны выйти уже на следующей неделе. Ожидается, что они будут содержать резкую критику королевской семьи и раскроют сложный период в новейшей истории жизни королевской семьи, на что указывает уже упомянутый эпизод.

Как Букингемский дворец прокомментировал обвинения

Букингемский дворец, который обычно не комментирует обвинения в свой адрес, содержащиеся в чьих-либо мемуарах, на этот раз решил нарушить молчание и отреагировать на заявление Спенсера.

Видео дня

"Хотя мы из принципа не комментируем книги, Его Величество осознает, что боль от потери близкого человека может затуманивать разум, влиять на суждения и искажать воспоминания таким образом, что окружающие этого не понимают, даже спустя много лет после такой потери", — заявил пресс-секретарь королевского дворца.

Больше королевская сторона не комментировала обвинения Спенсера.

Известно, что принц Гарри, вспоминая о своем участии в похоронной процессии матери, не жалел о том, что присутствовал в тот день. В 2017 году он сказал BBC, что не имеет "мнения о том, было ли это правильно или неправильно". Также он заявлял, что идти в 12 лет за гробом матери — "это не то, чего следует требовать от любого ребенка".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, издание Fox News рассказывало о том, как принц Уильям отреагировал на то, что король Чарльз и королева Камилла хотели изменить имя Кейт Миддлтон.