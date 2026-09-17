"Скоро про неї забудуть": брат Діани розкрив обурливу фразу Чарльза одразу після загибелі принцеси

Брат принцеси Діани Чарльз Спенсер зробив гучне зізнання про свій конфлікт із королем Чарльзом. Суперечка між ними спалахнула, коли він виступив проти участі маленьких Вільяма та Гаррі у похоронній процесії під час прощання з принцесою.

Граф Спенсер стверджував, що тодішній принц Чарльз накинувся на нього з хвилею гніву, оскільки той припустив, що Діана не хотіла б, щоб хлопчики віком 12 і 15 років йшли у процесії. Про це пише видання BBC з посиланням на мемуари "Swan Song: Diana, My Sister", яку невдовзі мають оприлюднити.

"Він вилив у слухавку те, що я завжди вважав його прихованою зневагою до Діани, та своє жахливе здивування тим, що світ був настільки вражений її смертю. "Будьте впевнені, — просичав він, — ми незабаром про неї забудемо" розповів граф Спенсер.

Мемуари брата Діани мають вийти вже наступного тижня. Очікується, що вони міститимуть різку критику королівської родини і відкриє складний період у новітній історії життя королівської родини, на що вказує вже цей згаданий епізод.

Як Букінгемський палац прокоментував звинувачення

Букінгемський палац, який не звик коментувати звинувачення у свій бік через чиїсь мемуари, цього разу вирішив порушити мовчання і відреагувати на заяву Спенсера.

Видео дня

"Хоча ми з принципу не коментуємо книги, Його Величність усвідомлює, що біль від втрати близької людини може затуманювати розум, впливати на судження та спотворювати спогади таким чином, що інші цього не розуміють, навіть через багато років після такої втрати", — заявив речник королівського палацу.

Більше королівська сторона не коментувала звинувачень Спенсера.

Відомо, що принц Гаррі, згадуючи про свою участь у похоронній процесії за матір'ю, не шкодував, що був присутній цього дня. У 2017 році він сказав BBC, що не має "думки щодо того, чи було це правильно чи неправильно". Також він заявляв, що йти у 12 років за труною матері — "це не те, що слід вимагати від жодної дитини".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також видання Fox News розповідало, як принц Вільям відреагував на те, що король Чарльз та королева Камілла хотіли змінити ім'я Кейт Міддлтон.