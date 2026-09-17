Это табу: Алина Гросу откровенно рассказала об отношениях с мужем-россиянином

Украинская певица откровенно рассказала об отношениях со своим мужем-россиянином, которого она тщательно скрывает от публики. По её словам, самое сложное для них — профессия актёра, в которой часто приходится сниматься в интимных сценах.

31-летняя Алина Гросу считает, что самое главное в отношениях — это уважение, и ни в коем случае не стоит соревноваться с партнером в том, кто лучше. Об этом она рассказала в интервью "Радио Люкс".

Гросу призналась, что в отношениях с мужем всегда присутствуют "итальянские страсти" и эмоции. Главное табу — не соперничать друг с другом.

"Главное — уважение в отношениях. Когда каждый занимается своими делами и вы не соревнуетесь. Не должно быть так, что кто-то в чём-то лучше и постоянно это доказывает. Вы самостоятельные люди и должны уважать друг друга. В моих отношениях такого никогда не было и не будет", — считает певица.

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Самое сложное в отношениях Гросу — это то, что она и её возлюбленный по профессии актёры. Проблема возникает при съёмках интимных сцен. Актриса сразу же после свадьбы установила строгое правило — не сниматься в фильмах с поцелуями.

"Я перестала сниматься в сценах с поцелуями. Для меня это табу, и так уже много лет. Ведь что-то должно оставаться личным", — отметила знаменитость.

По мнению Гросу, не стоит провоцировать ревность в отношениях. Звезда заявила, что не стала бы терпеть мужчину, который зарабатывал бы деньги не только перед камерой, но и поцелуями с другими женщинами.

"Представьте: для обычного человека, не работающего в творческой сфере, ваша жена или муж целуется с кем-то в кадре, а потом говорит: „Это моя работа“. Ну, где же эта грань? А что дальше? А дальше — фильмы для взрослых или что? Для меня и для моей семьи это ненормально", — подчеркнула певица.

Что известно о муже Гросу

Алина Гросу тщательно скрывает своего мужа и не показывает его лицо. Однако СМИ уверены, что её возлюбленный — российский актёр Роман Полянский. В апреле 2026 года у пары родился сын Марк-Габриэль.

Алина Гросу и ее семья Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алина Гросу показала, как выглядит её заметно подросший сын Марк-Габриэль. В соцсетях звезда опубликовала фото своего первенца, лицо которого она уже давно не скрывает от поклонников.

Также певица заговорила о своём загадочном муже, которого называют российским актёром Романом Полянским. Она подчеркнула, что не скрывает мужа: они часто гуляют и фотографируются с поклонниками.

Кроме того, Алина Гросу впервые прокомментировала скандал, разразившийся вокруг крестин её сына, а именно вокруг храма, где проходило таинство.