Це табу: Аліна Гросу відверто розповіла про стосунки з чоловіком-росіянином
Українська співачка відверто розповіла про стосунки зі своїм чоловіком-росіянином, якого ретельно приховує від публіки. За її словами, найскладніше для них – акторська професія, де часто постають інтимні сцени.
31-річна Аліна Гросу вважає, що найголовніше у стосунках – повага, і ні в якому випадку не треба змагатись з партнером, хто краще. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо Люкс".
Гросу зізналась, що стосунки з її чоловіком завжди мають "італійські пристрасті" та емоції. Головне табу – не змагатися один з одним.
"Головне – повага у стосунках. Коли кожен займається своїми справами і ви не змагаєтеся. Не повинно бути такого, що хтось у чомусь кращий, і постійно це доводити. Ви самостійні люди і маєте поважати одне одного. У моїх стосунках такого ніколи не було і не буде", — вважає співачка.
Найскладніше у стосунках Гросу це те, що вона та її коханий за професією актори. Проблема постає в інтимних сценах. Артистка відразу на початку одруження встановила суворе правило – не зніматися у фільмах з поцілунками.
"Я перестала зніматися у сценах, де є поцілунки. Для мене це табу, і вже дуже багато років. Бо щось має залишатися особистим", — зазначила знаменитість.
На думку Гросу, не потрібно провокувати ревнощі у стосунках. Зірка заявила, що не терпіла б чоловіка, який заробляв би гроші не тільки в кадрі, а й поцілунками з іншими жінками.
"Уявіть: для звичайної людини, яка не працює у творчій сфері, твоя жінка чи чоловік цілується з кимось у кадрі, а потім каже: "Це моя робота". Ну, де ця межа? А що далі? А далі — фільми для дорослих чи що? Це ненормально для мене і для моєї родини", — наголосила співачка.
Що відомо про чоловіка Гросу
Аліна Гросу ретельно приховує свого чоловіка і не показує його обличчя. Однак ЗМІ впевнені, що її коханий – російський актор Роман Полянський. У квітні 2026 року у пари народився син Марк-Габрієль.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Аліна Гросу показала, який вигляд має її помітно підрослий син Марк-Габріель. У соцмережах зірка оприлюднила свого первістка, обличчя якого давно не приховує від фанатів.
- Також співачка заговорила про свого таємничого чоловіка, якого називають російським актором Романом Полянським. Вона наголосила, що не приховує чоловіка: вони часто гуляють та фотографуються з фанатами.
Крім цього, Аліна Гросу вперше відреагувала на скандал, який розгорівся навколо хрестин її сина, а саме храму, де проходило таїнство.