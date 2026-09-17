Це табу: Аліна Гросу відверто розповіла про стосунки з чоловіком-росіянином

Українська співачка відверто розповіла про стосунки зі своїм чоловіком-росіянином, якого ретельно приховує від публіки. За її словами, найскладніше для них – акторська професія, де часто постають інтимні сцени.

31-річна Аліна Гросу вважає, що найголовніше у стосунках – повага, і ні в якому випадку не треба змагатись з партнером, хто краще. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо Люкс".

Гросу зізналась, що стосунки з її чоловіком завжди мають "італійські пристрасті" та емоції. Головне табу – не змагатися один з одним.

"Головне – повага у стосунках. Коли кожен займається своїми справами і ви не змагаєтеся. Не повинно бути такого, що хтось у чомусь кращий, і постійно це доводити. Ви самостійні люди і маєте поважати одне одного. У моїх стосунках такого ніколи не було і не буде", — вважає співачка.

Найскладніше у стосунках Гросу це те, що вона та її коханий за професією актори. Проблема постає в інтимних сценах. Артистка відразу на початку одруження встановила суворе правило – не зніматися у фільмах з поцілунками.

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"Я перестала зніматися у сценах, де є поцілунки. Для мене це табу, і вже дуже багато років. Бо щось має залишатися особистим", — зазначила знаменитість.

На думку Гросу, не потрібно провокувати ревнощі у стосунках. Зірка заявила, що не терпіла б чоловіка, який заробляв би гроші не тільки в кадрі, а й поцілунками з іншими жінками.

"Уявіть: для звичайної людини, яка не працює у творчій сфері, твоя жінка чи чоловік цілується з кимось у кадрі, а потім каже: "Це моя робота". Ну, де ця межа? А що далі? А далі — фільми для дорослих чи що? Це ненормально для мене і для моєї родини", — наголосила співачка.

Що відомо про чоловіка Гросу

Аліна Гросу ретельно приховує свого чоловіка і не показує його обличчя. Однак ЗМІ впевнені, що її коханий – російський актор Роман Полянський. У квітні 2026 року у пари народився син Марк-Габрієль.

Аліна Гросу та її сім'я Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Аліна Гросу показала, який вигляд має її помітно підрослий син Марк-Габріель. У соцмережах зірка оприлюднила свого первістка, обличчя якого давно не приховує від фанатів.

Також співачка заговорила про свого таємничого чоловіка, якого називають російським актором Романом Полянським. Вона наголосила, що не приховує чоловіка: вони часто гуляють та фотографуються з фанатами.

Крім цього, Аліна Гросу вперше відреагувала на скандал, який розгорівся навколо хрестин її сина, а саме храму, де проходило таїнство.