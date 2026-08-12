Аліна Гросу вразила, як підріс її син від росіянина: "Ми трохи переростки" (фото)

Українська співачка та акторка Аліна Гросу показала, який вигляд має її помітно підрослий син Марк-Габріель, якому вже виповнилося чотири місяці.

У соцмережах зірка показала свого первістка, обличчя якого давно не приховує від фанатів.

Аліна Гросу показала сина

Молода мама опублікувала відео у сторіс, на якому Марк-Габріель позує на руках у близької людини. Виявилося, що хлопчик доволі швидко росте.

"Нам тут 4 місяці стукнуло. Але ми трохи переростки. Пересли одяг на 6-9 місяців. Вже купуємо на 9-12", — зізналася Аліна.

Син Аліни Гросу Фото: Instagram

Хто чоловік Аліни Гросу

Співачка не розкриває персону свого коханого та батька Марка-Габріеля, але кажуть, що вона одружилася з російським актором Романом Полянським. На початку 2024 Аліна оголосила про весілля, але обличчя обранця так і не показала.

Згодом пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з українкою та росіянином після зустрічі в США та назвала Романа "супутником співачки по життю".

Відео дня

Аліна Гросу з чоловіком та сином Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Аліна Гросу заговорила про свого таємничого чоловіка, якого називають російським актором Романом Полянським.

Співачка похрестила маленького сина в Чернівцях та втрапила у скандал.

Крім того, артистка відреагувала на скандал, який розгорівся навколо хрестин Марка-Габріеля.