Алина Гросу поразила, как подрос ее сын от россиянина: "Мы немного переростки" (фото)

Украинская певица и актриса Алина Гросу показала, как выглядит её заметно подросший сын Марк-Габриэль, которому уже исполнилось четыре месяца.

В соцсетях звезда показала своего первенца, лицо которого она уже давно не скрывает от поклонников.

Алина Гросу показала сына

Молодая мама опубликовала видео в сторис, на котором Марк-Габриэль позирует на руках у близкого человека. Оказалось, что мальчик растет довольно быстро.

"Нам здесь уже исполнилось 4 месяца. Но мы немного переростки. Переросли одежду на 6–9 месяцев. Уже покупаем на 9–12", — призналась Алина.

Сын Алины Гросу Фото: Instagram

Кто муж Алины Гросу

Певица не раскрывает личность своего возлюбленного и отца Марка-Габриэля, но ходят слухи, что она вышла замуж за российского актёра Романа Полянского. В начале 2024 года Алина объявила о свадьбе, но лицо избранника так и не показала.

Відео дня

Впоследствии посол по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретная поделилась фотографиями с украинкой и россиянином после встречи в США и назвала Романа "жизненным спутником певицы".

Алина Гросу с мужем и сыном Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алина Гросу рассказала о своём загадочном муже, которого называют российским актёром Романом Полянским.

Певица крестила маленького сына в Черновцах и оказалась в центре скандала.

Кроме того, артистка отреагировала на скандал, разгоревшийся вокруг крестин Марка-Габриэля.