Алина Гросу раскрыла правду о загадочном отце своего сына (фото)

Украинская певица Алина Гросу рассказала о своём загадочном муже, которого называют российским актёром Романом Полянским.

Молодая мама, родившая первенца в апреле этого года, в интервью kp.ua подчеркнула, что не скрывает своего мужа: они часто гуляют и фотографируются с поклонниками. Но в блоге Алина вправе публиковать то, что сама сочтет нужным.

Алина Гросу рассказала о муже

"Я бы не сказала, что что-то скрываю. Мы не живём в режиме конспирации, не прячёмся от людей. Если кто-то встретит нас в городе — мы совершенно спокойно можем пообщаться или сфотографироваться. Но имею ли я право не показывать мужа в своём блоге? Конечно, имею", — говорит Алина.

По словам молодой мамы, раньше она была более открытой, но со временем поняла, что пристальное внимание общественности к личной жизни только усложняет отношения.

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"Любая ссора или сложный период сразу становились поводом для обсуждений, оценок и выводов. Люди часто забывают, что артист — это прежде всего обычный человек. Мы тоже можем ошибаться, ссориться, мириться, проходить непростые этапы в отношениях. Не всё хочется проживать вместе с социальными сетями", — отметила певица.

Алина Гросу с мужем и сыном Фото: Instagram

Как изменилась жизнь после рождения сына

Алина также хочет, чтобы её личная жизнь не отвлекала слушателей от творчества.

"Я часто пою песни о любви, расставании, разбитом сердце и сильных переживаниях. Для меня очень важно, чтобы слушатель верил этим историям и проживал их вместе со мной. Иногда чрезмерная открытость личной жизни может отвлекать от самого творчества", — считает Гросу.

В частности, певица рассказала, как изменилась её жизнь после рождения первенца весной. Алина старается найти баланс между материнством и работой. В уходе за Марком-Габриэлем ей помогают муж, родители и няня.

Алина Гросу с мужем и сыном Фото: Instagram

Муж Алины Гросу

Хотя артистка до сих пор не раскрывает личность своего избранника и отца первенца, говорят, что она вышла замуж за российского актёра Романа Полянского в 2024 году. В начале 2024 года Гросу объявила о свадьбе, но лицо мужа не показала.

Впоследствии посол по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретная поделилась фотографиями с артисткой и актером после встречи в США и назвала Романа "жизненным спутником певицы".

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Алина Гросу показала, как сейчас выглядит её заметно подросший сын, трёхмесячный Марк-Габриэль.

Певица крестила маленького сына в Черновцах и оказалась в центре скандала.

Кроме того, артистка отреагировала на скандал, разразившийся вокруг крестин её первенца.