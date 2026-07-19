Алина Гросу показала, как подрос ее сын от российского актера (фото)
Украинская певица Алина Гросу показала, как сейчас выглядит её заметно подросший сын, трёхмесячный Марк-Габриэль.
Артистка поделилась в Instagram новыми снимками со своим первенцем, который родился в апреле этого года.
Как выглядит сын Алины Гросу
Алина сделала коллаж из четырёх фотографий. На них Марк-Габриэль позировал в чёрном наряде и держал в руках игрушку. Звездная мама похвасталась его богатым спектром эмоций.
Малыш корчил забавные гримасы, выражая удивление, злость, внимательность и смех.
"Мой смайлик", — написала Гросу.
Муж Алины Гросу
Хотя звезда сцены и не раскрывает личность своего избранника и отца Марка-Габриэля, известно, что в 2024 году она вышла замуж за российского актёра Романа Полянского. В своё время пара встречалась, но рассталась. В начале 2024 года Алина объявила о свадьбе, но лицо возлюбленного не показала.
Разоблачение произошло, когда посол по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретна опубликовала фотографии с Гросу и россиянином после встречи в США и назвала того "жизненным спутником певицы".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Алина Гросу крестила своего маленького сына в Черновцах и оказалась в центре скандала.
- Артистка отреагировала на скандал, разгоревшийся вокруг крестин её первенца.
Кроме того, Алина объяснила, почему на самом деле решила стать блондинкой.