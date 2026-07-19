Аліна Гросу показала, як підріс її син від російського актора (фото)

Українська співачка Аліна Гросу показала, який вигляд нині має її помітно підрослий син, тримісячний Марк-Габріель.

Артистка поділилася в Instagram новими кадрами з первістком, який народився у квітні цього року.

Як виглядає син Аліни Гросу

Аліна зробила колаж з чотирьох фото. На них Марк-Габріель позував у чорному образі та тримав у руках іграшку. Зіркова мама похизувалась його спектром емоцій.

Малюк корчив кумедні гримаси, демонструючи здивування, злість, уважність та сміх.

"Мій смайлик", — написала Гросу.

Син Аліни Гросу Фото: Instagram

Чоловік Аліни Гросу

Хоч і зірка сцени не розкриває персону свого обранця та батька Марка-Габріеля, відомо, що вона одружилася з російським актором Романом Полянським у 2024 році. Свого часу пара зустрічалася, але розійшлася. На початку 2024 Аліна оголосила про одруження, але обличчя коханого не показала.

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Моментом викриття стало, коли пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з Гросу та росіянином після зустрічі в США та назвала того "супутником співачки по життю".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Аліна Гросу похрестила маленького сина в Чернівцях та втрапила у скандал.

Артистка відреагувала на скандал, який розгорівся навколо хрестин її первістка.

Крім того, Аліна пояснила, чому насправді вирішила стати білявкою.