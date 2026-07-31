Аліна Гросу розкрила правду про таємничість батька свого сина (фото)

Українська співачка Аліна Гросу заговорила про свого таємничого чоловіка, якого називають російським актором Романом Полянським.

Молода мама, яка народила первістка у квітні цього року, в інтерв’ю kp.ua наголосила, що не приховує чоловіка: вони часто гуляють та фотографуються з фанатами. Але в блозі Аліна має право викладати те, що сама вирішить.

Аліна Гросу заговорила про чоловіка

"Я б не сказала, що приховую. Ми не живемо у режимі конспірації, не ховаємося від людей. Якщо хтось зустріне нас у місті — ми абсолютно спокійно можемо поспілкуватися чи сфотографуватися. Але чи маю я право не показувати чоловіка у своєму блозі? Звичайно, маю", — каже Аліна.

За словами молодої мами, раніше вона була більш відкритою, але з часом зрозуміла, що пильна увага публіки до особистого життя лише ускладнює стосунки.

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"Будь-яка сварка чи складний період одразу ставали приводом для обговорень, оцінок і висновків. Люди часто забувають, що артист — це насамперед звичайна людина. Ми теж можемо помилятися, сваритися, миритися, проходити непрості етапи у стосунках. Не все хочеться проживати разом із соціальними мережами", — зазначила співачка.

Аліна Гросу з чоловіком та сином Фото: Instagram

Як змінилося життя після народження сина

Аліна також хоче, щоб її особисте життя не відволікало слухачів від творчості.

"Я часто співаю пісні про кохання, розставання, розбите серце й сильні переживання. Для мене дуже важливо, щоб слухач вірив цим історіям і проживав їх разом зі мною. Іноді надмірна відкритість особистого життя може відволікати від самої творчості", — вважає Гросу.

Зокрема, виконавиця зізналася, як змінилося її життя після народження первістка навесні. Аліна намагається балансувати між материнством і роботою. У догляді за Марком-Габріелем їй допомагають чоловік, батьки та няня.

Аліна Гросу з чоловіком та сином Фото: Instagram

Чоловік Аліни Гросу

Хоч і артистка досі не розкриває персону свого обранця та батька первістка, кажуть, що вона одружилася з російським актором Романом Полянським у 2024 році. На початку 2024 Гросу оголосила про весілля, але обличчя чоловіка не показала.

Згодом пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з артисткою та актором після зустрічі в США та назвала Романа "супутником співачки по життю".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Аліна Гросу показала, який вигляд нині має її помітно підрослий син, тримісячний Марк-Габріель.

Співачка похрестила маленького сина в Чернівцях та втрапила у скандал.

Крім того, артистка відреагувала на скандал, який розгорівся навколо хрестин її первістка.