Аліна Гросу заговорила про свого чоловіка-росіянина (фото)

31-річна українська співачка та акторка Аліна Гросу заговорила про свого чоловіка, обличчя та персону якого ретельно приховує.

В Instagram артистку, яка навесні цього року вперше стала мамою, запитали, як у новій ролі почуває себе її обранець.

Аліна Гросу про свого чоловіка

"Просто чудовий (батько, — Ред.). Мені здається, я взагалі обирала чоловіка за принципом, чи буде він хорошим батьком чи ні? Тому я вибрала просто ідеального батька для своєї дитини, просто топ", — сказала Аліна.

Співачка також відповіла, коли планує "йти за донечкою".

"А що, вже?! Звичайно, хотілося б, щоб була наступною донечка, але щось з нашим щастям у сім'ї, я можу і три рази йти за донечкою, а буду отримувати пацанів. Бо у найближчих родичів просто по три пацана, у всіх хлопчики-хлопчики", — зізналася молода мама.

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Аліна Гросу Фото: Instagram

Чоловік Аліни Гросу

Хоч і співачка досі не розкриває персону свого обранця та батька її первістка, кажуть, що вона одружилася з російським актором Романом Полянським у 2024 році.

Пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна якось поділилася кадрами з Аліною та Романом після зустрічі в США та назвала актора "супутником співачки по життю", чим фактично підтвердила їхнє одруження.

Аліна Гросу з чоловіком Фото: instagram.com/alina_grosu

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