Алина Гросу рассказала о своем муже-россиянине (фото)

31-летняя украинская певица и актриса Алина Гросу рассказала о своём муже, лицо и личность которого она тщательно скрывает.

В Instagram артистку, которая весной этого года впервые стала мамой, спросили, как в новой роли чувствует себя её избранник.

Алина Гросу о своём муже

"Просто замечательный (отец, — Ред.). Мне кажется, я вообще выбирала мужа по тому, будет ли он хорошим отцом или нет? Поэтому я выбрала просто идеального отца для своего ребенка, просто топ", — сказала Алина.

Певица также ответила, когда планирует "идти за дочкой".

"А что, уже?! Конечно, хотелось бы, чтобы следующим ребёнком была доченька, но что-то с нашим счастьем в семье: я могу и три раза ходить за девочкой, а буду получать мальчиков. Ведь у ближайших родственников просто по три мальчика, у всех мальчики-мальчики", — призналась молодая мама.

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Алина Гросу Фото: Instagram

Муж Алины Гросу

Хотя певица до сих пор не раскрывает личность своего избранника и отца своего первенца, говорят, что она вышла замуж за российского актёра Романа Полянского в 2024 году.

Посол по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретная однажды поделилась фотографиями с Алиной и Романом после встречи в США и назвала актера "жизненным спутником певицы", чем фактически подтвердила их брак.

Алина Гросу с мужем Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алина Гросу показала, как выглядит её заметно подросший сын Марк-Габриэль, которому исполнилось четыре месяца.

Звезда рассказала о своём загадочном муже, которого называют российским актёром Романом Полянским.

Певица крестила своего маленького сына в Черновцах и оказалась в центре скандала.