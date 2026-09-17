"Был жесткий разговор": Фагот рассказал о конфликте с Поляковой из-за украинского языка

Известный певец группы ТНМК и музыкант Олег Михайлюта (Фагот) откровенно рассказал о споре с Олей Поляковой. Конфликт произошел в начале полномасштабной войны из-за украинского языка.

Артист пытался объяснить певице, почему нашим артистам важно создавать контент на украинском языке. Об этом знаменитость рассказал в интервью Алине Острожской.

Конфликт Фагота и Поляковой

Музыкант вспомнил очень напряжённый разговор с Поляковой. Звёзды поспорили по поводу того, что нужно петь хиты на украинском языке. По его словам, певица якобы не сразу захотела подстроить своё творчество под новые условия.

"Давно у нас были очень жесткие разговоры с Поляковой. Она говорила: "И что, я теперь должна петь только на украинском?" Позже я вижу, выходит рекламный тизер, и она пишет: "100% хитов на украинском языке", хотя мне когда-то она говорила: "И что, я обязана теперь это делать?" — вспомнил Фагот.

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Этот конфликт возник после начала полномасштабной войны. По мнению певца, вероятно, со временем Полякова осознала всю ценность украиноязычного контента.

"Я говорил: „Ты понимаешь, что нужно вкладываться в это?“ А она не понимала, что это важно. А сейчас поняла. Может, потому что время ей по щекам дало, а может, сама что-то осознала", — отметил Фагот.

Фагот из группы "ТНМК" Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Фагот объяснил, почему София Ротару не делает публичных заявлений о войне РФ против Украины. Он лично знаком и с народной артисткой, и с её семьёй.

Также Олег Михайлюта резко высказался об Андрее Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки и не хочет переводить свои русскоязычные хиты на украинский язык.

Кроме того, Фагот и дизайнер Ольга Навроцкая расстались после 16 лет совместной жизни. О завершении долгих отношений публично сообщила Навроцкая накануне выхода интервью с ней.