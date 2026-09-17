"Була жорстка розмова": Фагот розповів про конфлікт з Поляковою через українську мову

Відомий співак гурту ТНМК та музикант Олег Михайлюта (Фагот) відверто розповів про суперечку з Олею Поляковою. Конфлікт стався на початку повномасштабної війни через українську мову.

Артист намагався пояснити співачці, чому нашим артистам важливо створювати україномовний контент. Про це знаменитість розповів в інтерв'ю Аліні Острозькій.

Конфлікт Фагота та Полякової

Музикант пригадав дуже жорстку розмову з Поляковою. Зірки посперечались через те, що потрібно співати хіти українською мовою. За його словами, співачка нібито не відразу хотіла підлаштовувати свою творчість під нові умови.

"Давно були дуже жорсткі розмови з Поляковою. Вона казала: "И что, я должна все по-украински теперь петь?" Пізніше я бачу, виходить рекламний тизер і вона пише: "100% хітів українською мовою", хоча мені колись вона говорила: "І що, я зобов'язана тепер це робити?" – пригадав Фагот.

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Цей конфлікт стався після початку повномасштабної війни. На думку співака, ймовірно, з часом Полякова усвідомила всю цінність україномовного контенту.

"Я говорив: "Ти розумієш, що треба вкладатися в це?" А вона не розуміла, що це важливо. А зараз зрозуміла. Може, тому, що час їй по щоках понадавав, може, сама щось усвідомила", – зазначив Фагот.

Фагот з ТНМК Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Фагот пояснив, чому Софія Ротару не робить публічних заяв про війну РФ проти України. Він особисто знайомий і з народною артисткою, і з її родиною.

Також Олег Михайлюта різко висловився про Андрія Данилка, який виступає у образі Вєрки Сердючки та не хоче перекладати свої російськомовні хіти українською.

Крім цього, Фагот і дизайнерка Ольга Навроцька після 16 років разом розійшлися. Про завершення тривалих стосунків публічно повідомила Навроцька напередодні виходу інтерв’ю з нею.