Наши в Голливуде: украинские актеры, покорившие мировое кино (фото)

Украинские актёры и модели активно завоевывают международный кинематограф, участвуя в крупных проектах Netflix, HBO, Paramount+ и выступая на ведущих европейских кинофестивалях.

Фокус рассказывает, где украинцы успели проявить себя и даже получить за это престижные награды.

Александр Рудинский

Актёр приобрел огромную популярность в Украине благодаря сериалу "Первые ласточки" и фильму "Носорог" Олега Сенцова. В настоящее время его международная карьера стремительно развивается:

"Декамерон" — сериал от Netflix, в котором украинец сыграл роль одноглазого бандита.

"Агентство" — шпионский политический сериал от стриминговой платформы Paramount+, продюсером которого выступил Джордж Клуни. Александр сыграл роль украинского военного бок о бок с Майклом Фассбендером и Ричардом Гиром.

"Камень, ножницы, бумага" — военный короткометражный фильм. Лента стала настоящей сенсацией и получила престижную премию BAFTA-2025 в номинации "Лучший британский короткометражный фильм". Драма основана на реальных событиях первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину. Рудинский сыграл 18-летнего парня Ивана. Вместе с отцом-хирургом они оказываются в ловушке подпольного госпиталя-бункера у линии фронта. Иван вынужден взять в руки оружие, чтобы защитить раненых и мирных жителей от приближающихся российских военных.

"Гандам" — масштабный научно-фантастический экшн от Netflix, экранизация культового японского аниме. Рудинский получил там роль и разделил съемочную площадку со звездой "Эйфории" Сидни Свини.

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Александр Рудинский на церемонии BAFTA-2025 Фото: скріншот

Иванна Сахно

Уроженка Киева уже много лет живёт и работает в Голливуде. Её самые известные работы на мировом уровне:

"Асока" — мини-сериал во вселенной "Звёздных войн" от Disney+, где она сыграла одну из главных антагонисток — тёмную джедайку Шин Хати.

"Тихоокеанский рубеж: Восстание" — фантастический блокбастер, в котором она сыграла кадетку Викторию.

"Шпион, который меня бросил" — голливудская комедия, в которой Сахно перевоплотилась в элитную наемную убийцу.

Иванна Сахно Фото: Instagram ivannasakhno

Карина Химчук

Лауреат премии "Золотая Дзига" за главную роль в украинском фильме "Ты меня любишь?" Тони Ноябрьова громко заявила о себе на западном рынке:

"Еж" — британская драма и режиссёрский дебют известного актёра Харриса Дикинсона. Карина сыграла персонажа по имени Рамона, а сам фильм был представлен на Каннском кинофестивале.

"Падение" — португальско-британская драма, удостоенная наград на международных кинофестивалях.

"Ферри" — криминальный сериал совместного производства Бельгии и Нидерландов для Netflix (роль Дестини).

Карина также снялась в масштабном рекламном ролике для американского Суперкубка-2026, режиссером которого выступил номинант на "Оскар" Йоргос Лантимос.

Карина Химчук Фото: Instagram

Юлия Ратнер

Успешная украинская топ-модель из Запорожья, которая ранее была лицом бренда Valentino, недавно дебютировала в кино:

"Кутюр" — драматический фильм французской режиссёра Алис Винокур. Юлия Ратнер снялась в нём вместе с голливудской суперзвездой Анджелиной Джоли. Девушка сыграла эпизодическую, но важную роль — модели-беженки из Украины. По её инициативе в сценарий добавили упоминания о войне в Украине, а в кадре она общается на украинском языке.

Юлия Ратнер Фото: Instagram

Мишель Андраде

Известная украинская певица и телеведущая также может похвастаться участием в крупном мировом хите:

"Корона" — культовый исторический сериал от Netflix о британской королевской семье. Мишель появилась во втором эпизоде финального 6-го сезона в роли горничной Бьянки на яхте египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда.

В Украине она также снималась в фильмах "Продюсер" и сериале "Прислуга".

Мишель Андраде в "Короне" Фото: Скриншот

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский актёр Александр Рудинский присоединился к актёрскому составу нового фильма Netflix по мотивам культового аниме Gundam.

Певица Ирина Билык отказалась от участия в сериале Netflix, хотя рассматривалась на роль в проекте.

Короткометражный фильм о войне в Украине "Камень, бумага, ножницы" получил статуэтку известной кинопремии.