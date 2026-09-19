Наші в Голлівуді: українські актори, які підкорили світове кіно (фото)

Українські актори та моделі активно підкорюють міжнародний кінематограф, з'являючись у масштабних проєктах від Netflix, HBO, Paramount+ та на головних європейських кінофестивалях.

Фокус розповідає, де встигли відзначитися українці та навіть отримати за це престижні премії.

Олександр Рудинський

Актор здобув величезну популярність в Україні завдяки серіалу "Перші ластівки" та стрічці "Носоріг" Олега Сенцова. Наразі його міжнародна кар'єра стрімко розвивається:

"Декамерон" — серіал від Netflix, де українець зіграв роль одноокого бандита.

"Агентство" — шпигунський політсеріал від стрімінгу Paramount+, продюсером якого виступив Джордж Клуні. Олександр зіграв роль українського військового пліч-о-пліч з Майклом Фассбендером та Річардом Гіром.

"Камінь, ножиці, папір" — воєнний короткометражний фільм. Стрічка стала справжньою сенсацією та здобула престижну премію BAFTA-2025 у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм". Драма заснована на реальних подіях перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну. Рудинський зіграв 18-річного хлопця Івана. Разом з батьком-хірургом вони опиняються в пастці підпільного госпіталю-бункера біля лінії фронту. Іван змушений узяти до рук зброю, щоб захистити поранених та цивільних від наближення російських військових.

"Ґандам" — масштабний науково-фантастичний екшн від Netflix, екранізація культового японського аніме. Рудинський отримав там роль і розділив знімальний майданчик із зіркою "Ейфорії" Сідні Свіні.

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Олександр Рудинський на церемонії BAFTA-2025 Фото: Скріншот

Іванна Сахно

Уродженка Києва вже багато років живе та працює в Голлівуді. Її найвідоміші світові роботи:

"Асока" — мінісеріал у всесвіті "Зоряних війн" від Disney+, де вона втілила одну з головних антагоністок — темну джедайку Шін Хаті.

"Тихоокеанський рубіж: Повстання" — фантастичний блокбастер, де вона зіграла кадетку Вікторію.

"Шпигун, який мене кинув" — голлівудська комедія, у якій Сахно перевтілилася в елітную найману вбивцю.

Іванна Сахно Фото: Instagram ivannasakhno

Карина Химчук

Лауреатка премії "Золота Дзиґа" за головну роль в українському фільмі "Ти мене любиш?" Тоні Ноябрьової гучно заявила про себе на західному ринку:

"Їжак" — британська драма та режисерський дебют відомого актора Гарріса Дікінсона. Карина зіграла персонажку на ім'я Рамона, а сама стрічка була представлена на Каннському кінофестивалі.

"Падіння" — португальсько-британська драма, що здобула нагороди на міжнародних кінофестивалях.

"Феррі" — кримінальний серіал спільного виробництва Бельгії та Нідерландів для Netflix (роль Дестіні).

Карина також знялася в масштабному рекламному ролику для американського Супербоулу-2026, режисером якого став номінант на "Оскар" Йоргос Лантімос.

Карина Химчук Фото: Instagram

Юлія Ратнер

Успішна українська топмодель із Запоріжжя, яка раніше була обличчям бренду Valentino, нещодавно дебютувала в кіно:

"Кутюр" — драматичний фільм французької режисерки Аліс Винокур. Юлія Ратнер знялася в ньому разом із голлівудською суперзіркою Анджеліною Джолі. Дівчина зіграла епізодичну, але важливу роль — модель-біженку з України. За її ініціативою до сценарію додали згадки про війну в Україні, а в кадрі вона спілкується українською мовою.

Юлія Ратнер Фото: Instagram

Мішель Андраде

Відома українська співачка та телеведуча також має у своєму арсеналі участь у великому світовому хіті:

"Корона" — культовий історичний серіал від Netflix про британську королівську родину. Мішель з'явилася у другому епізоді фінального 6-го сезону в ролі покоївки Б'янки на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Фаєда.

В Україні вона також грала у фільмах "Продюсер" та серіалі "Прислуга".

Мішель Андраде в "Короні" Фото: Скриншот

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український актор Олександр Рудинський приєднався до акторського складу нового фільму від Netflix за культовим аніме Gundam.

Співачка Ірина Білик відмовилася від участі у серіалі Netflix, хоча розглядалася для ролі в проєкті.

Короткометражна стрічка про війну в Україні "Камінь, папір, ножиці" отримала статуетку відомої кінопремії.