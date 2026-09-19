Наші в Голлівуді: українські актори, які підкорили світове кіно (фото)
Українські актори та моделі активно підкорюють міжнародний кінематограф, з'являючись у масштабних проєктах від Netflix, HBO, Paramount+ та на головних європейських кінофестивалях.
Фокус розповідає, де встигли відзначитися українці та навіть отримати за це престижні премії.
Олександр Рудинський
Актор здобув величезну популярність в Україні завдяки серіалу "Перші ластівки" та стрічці "Носоріг" Олега Сенцова. Наразі його міжнародна кар'єра стрімко розвивається:
- "Декамерон" — серіал від Netflix, де українець зіграв роль одноокого бандита.
- "Агентство" — шпигунський політсеріал від стрімінгу Paramount+, продюсером якого виступив Джордж Клуні. Олександр зіграв роль українського військового пліч-о-пліч з Майклом Фассбендером та Річардом Гіром.
- "Камінь, ножиці, папір" — воєнний короткометражний фільм. Стрічка стала справжньою сенсацією та здобула престижну премію BAFTA-2025 у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм". Драма заснована на реальних подіях перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну. Рудинський зіграв 18-річного хлопця Івана. Разом з батьком-хірургом вони опиняються в пастці підпільного госпіталю-бункера біля лінії фронту. Іван змушений узяти до рук зброю, щоб захистити поранених та цивільних від наближення російських військових.
- "Ґандам" — масштабний науково-фантастичний екшн від Netflix, екранізація культового японського аніме. Рудинський отримав там роль і розділив знімальний майданчик із зіркою "Ейфорії" Сідні Свіні.
Іванна Сахно
Уродженка Києва вже багато років живе та працює в Голлівуді. Її найвідоміші світові роботи:
- "Асока" — мінісеріал у всесвіті "Зоряних війн" від Disney+, де вона втілила одну з головних антагоністок — темну джедайку Шін Хаті.
- "Тихоокеанський рубіж: Повстання" — фантастичний блокбастер, де вона зіграла кадетку Вікторію.
- "Шпигун, який мене кинув" — голлівудська комедія, у якій Сахно перевтілилася в елітную найману вбивцю.
Карина Химчук
Лауреатка премії "Золота Дзиґа" за головну роль в українському фільмі "Ти мене любиш?" Тоні Ноябрьової гучно заявила про себе на західному ринку:
- "Їжак" — британська драма та режисерський дебют відомого актора Гарріса Дікінсона. Карина зіграла персонажку на ім'я Рамона, а сама стрічка була представлена на Каннському кінофестивалі.
- "Падіння" — португальсько-британська драма, що здобула нагороди на міжнародних кінофестивалях.
- "Феррі" — кримінальний серіал спільного виробництва Бельгії та Нідерландів для Netflix (роль Дестіні).
- Карина також знялася в масштабному рекламному ролику для американського Супербоулу-2026, режисером якого став номінант на "Оскар" Йоргос Лантімос.
Юлія Ратнер
Успішна українська топмодель із Запоріжжя, яка раніше була обличчям бренду Valentino, нещодавно дебютувала в кіно:
- "Кутюр" — драматичний фільм французької режисерки Аліс Винокур. Юлія Ратнер знялася в ньому разом із голлівудською суперзіркою Анджеліною Джолі. Дівчина зіграла епізодичну, але важливу роль — модель-біженку з України. За її ініціативою до сценарію додали згадки про війну в Україні, а в кадрі вона спілкується українською мовою.
Мішель Андраде
Відома українська співачка та телеведуча також має у своєму арсеналі участь у великому світовому хіті:
- "Корона" — культовий історичний серіал від Netflix про британську королівську родину. Мішель з'явилася у другому епізоді фінального 6-го сезону в ролі покоївки Б'янки на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Фаєда.
- В Україні вона також грала у фільмах "Продюсер" та серіалі "Прислуга".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Український актор Олександр Рудинський приєднався до акторського складу нового фільму від Netflix за культовим аніме Gundam.
- Співачка Ірина Білик відмовилася від участі у серіалі Netflix, хоча розглядалася для ролі в проєкті.
Короткометражна стрічка про війну в Україні "Камінь, папір, ножиці" отримала статуетку відомої кінопремії.