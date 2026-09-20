Радикальный шаг: известная светская львица после развода изменила черты лица (фото)

Кэти Прайс официально подтвердила намерение развестись со своим мужем Ли Эндрюсом. За несколько дней до этого она поразила публику новым образом на церемонии National Television Awards.

48-летняя бывшая фотомодель Кэти Прайс появилась в эфире британского шоу "Good Morning Britain", где в беседе с Сюзанной Рид и Эдом Боллзом рассказала о крахе своего девятимесячного брака. По её словам, чувства к Ли никуда не делись, однако она больше не понимает, кто на самом деле этот человек, за которого она вышла замуж.

Кэти назвала эти отношения "изнурительными" и добавила, что мужчина, по её ощущениям, "обманул её сердце" и "украл доверие" после того, как у неё возникли сомнения относительно его заявлений о финансовом положении и его личности.

Эфир состоялся буквально через несколько дней после того, как звезда появилась на красной дорожке лондонской арены O2 на церемонии National Television Awards с кардинально обновлённой внешностью — по слухам, после очередной пластической операции.

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Макияж после разрыва

Совпадение по времени новой трансформации Кэти с публичным распадом брака вновь подняло тему так называемого "break-up makeover" — изменения внешности после развода или расставания.

Кэти Прайс, похоже, сделала новую пластику Фото: Instagram

Раньше подобная "перезагрузка" обычно ограничивалась новой стрижкой, обновлением гардероба или абонементом в спортзал. Однако, как отмечает ведущий пластический хирург доктор Риаз Ага, сегодня к этому арсеналу всё чаще добавляются косметологические и хирургические процедуры.

В то же время врач подчеркивает: решение о постоянных изменениях внешности, принятое в период эмоционального срыва, требует особенно взвешенного подхода.

Брак Кэти Прайс

Кэти и Ли поженились в Дубае в январе после бурного романа. Однако, по словам модели, несмотря на сохранившиеся чувства, она утратила доверие к партнеру. Она подчеркнула, что её сомнения касались не финансового благополучия мужа, а того, действительно ли он является тем человеком, которым себя представлял.

Кэти Прайс изменила черты лица Фото: Instagram

Сам Ли в голосовом сообщении, обнародованном в ходе передачи, признал, что развод, вероятно, является "лучшим выходом" для обоих, хотя продолжает утверждать, что до сих пор любит Кэти.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогерша Анастасия Скальницкая публично заявила: пластический хирург Денис Юрченко, проводивший ей операцию, не имел соответствующей лицензии. Этому заявлению предшествовали жалобы участницы шоу "Супермама" на неудачный результат маммопластики.

Пластический хирург Василий Пинчук в комментарии Фокусу рассказал, какие операции украинцы делают чаще всего, и назвал своеобразный "рейтинг" самых популярных вмешательств в Украине.

Кроме того, специалист проанализировал, к каким процедурам могла прибегать певица Алина Гросу. По мнению пластического хирурга Сергея Королюка, во внешности артистки прослеживаются едва заметные, тщательно просчитанные изменения, вероятно, являющиеся результатом ринопластики, филлеров и современных методик подтяжки. Все вмешательства, по его мнению, выполнены настолько искусно, что естественная красота певицы осталась нетронутой.