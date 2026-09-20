Радикальний крок: відома світська левиця після розлучення перекроїла обличчя (фото)

Кеті Прайс офіційно підтвердила намір розлучитися з чоловіком Лі Ендрюсом. За кілька днів до цього вона вразила публіку новим образом на церемонії National Television Awards.

48-річна колишня фотомодель Кеті Прайс з'явилася в ефірі британського шоу Good Morning Britain, де в розмові з Сюзанною Рід та Едом Боллзом розповіла про крах свого дев'ятимісячного шлюбу. За її словами, почуття до Лі нікуди не поділися, проте вона більше не розуміє, хто насправді ця людина, з якою вона одружилася.

Стосунки Кеті назвала "виснажливими" і додала, що чоловік, за її відчуттями, "обдурив її серце" та "вкрав довіру" після того, як у неї виникли сумніви щодо його заяв про фінансовий стан і власну особистість.

Ефір відбувся буквально через кілька днів після того, як зірка з'явилася на червоній доріжці лондонської арени O2 на церемонії National Television Awards із кардинально оновленою зовнішністю — за чутками, після чергового пластичного втручання.

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Макіяж після розставання

Збіг у часі нової трансформації Кеті з публічним розпадом шлюбу знову підняв тему так званого "break-up makeover" — оновлення зовнішності після розлучення чи розставання.

Кеті Прайс начебто зробила нову пластику Фото: Instagram

Раніше подібне "перезавантаження" зазвичай обмежувалося новою стрижкою, оновленням гардеробу чи абонементом у спортзал. Однак, як зазначає провідний пластичний хірург доктор Ріаз Аґа, сьогодні до цього арсеналу дедалі частіше додаються косметологічні та хірургічні процедури.

Водночас лікар наголошує: рішення про постійні зміни зовнішності, ухвалене в період емоційного зриву, потребує особливо зваженого підходу.

Шлюб Кеті Прайс

Кеті та Лі одружилися в Дубаї у січні після бурхливого роману. Проте, за словами моделі, попри збережені почуття, вона втратила довіру до партнера. Вона наголосила, що її сумніви стосувалися не фінансового благополуччя чоловіка, а того, чи справді він є тією людиною, якою себе представляв.

Кеті Прайс перекроїла своє обличчя Фото: Instagram

Сам Лі у голосовому повідомленні, оприлюдненому під час програми, визнав, що розлучення, ймовірно, "найкращий вихід" для обох, хоча продовжує стверджувати, що досі кохає Кеті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогерка Анастасія Скальницька публічно заявила: пластичний хірург Денис Юрченко, який проводив їй операцію, не мав відповідної ліцензії. Цій заяві передували скарги учасниці шоу "Супермама" на невдалий результат мамопластики.

Пластичний хірург Василь Пінчук у коментарі Фокусу розповів, які операції українці роблять найчастіше, і назвав своєрідний "рейтинг" найпопулярніших втручань в Україні.

Також фахівець проаналізував, до яких процедур могла вдаватися співачка Аліна Гросу. За версією пластичного хірурга Сергія Королюка, у зовнішності артистки простежуються делікатні, ретельно прораховані зміни, ймовірно, результат ринопластики, філерів та сучасних підтяжувальних методик. Усі втручання, на його думку, виконані настільки вправно, що природна краса співачки залишилася незайманою.