"Батя, я стараюсь": как сложилась жизнь Людмилы Янукович (фото)

Официального подтверждения смерти Людмилы Янукович пока нет, однако в сентябре 2026 года в украинских СМИ появились сообщения о её вероятной кончине.

Журналисты издания "Телевидение Торонто" провели расследование и выяснили, что номер телефона, который бывшая леди использовала для авторизации на российском портале "Госуслуги", с 19 июня 2026 года получил в реестрах официальную пометку "принадлежит умершему лицу". СМИ предполагают, что она могла скончаться в оккупированном Крыму или на территории РФ. Ранее слухи о смерти Людмилы появлялись также в январе 2022 года, но тогда пресс-секретари семьи их опровергали.

Образование и юность Людмилы

Людмила Александровна Янукович (в девичестве — Настенко) родилась 9 октября 1949 года в городе Енакиево Донецкой области. Её отец, Александр Настенко, работал на цементном заводе, а мать, Валентина Давыдова, была юристом.

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Будущая жена Виктора Януковича училась в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (в то время — Макеевский инженерно-строительный институт) по специальности "инженер-строитель". Затем работала на Енакиевском металлургическом комбинате в отделе технического контроля.

Людмила Янукович Фото: Википедия

Брак с Виктором Януковичем

Пара познакомилась в 1969 году на металлургическом комбинате, а в ноябре 1971 года они поженились. В 1997 году они также заключили церковный брак. А в 2017 году Виктор Янукович в интервью немецкому изданию Der Spiegel подтвердил, что они официально развелись после 45 лет совместной жизни, и он переехал жить к гражданской супруге Любови Полежай.

За время брака у пары родилось двое детей:

Александр Янукович (род. 1973) — старший сын, бизнесмен, стоматолог по образованию.

(род. 1973) — старший сын, бизнесмен, стоматолог по образованию. Виктор Янукович-младший (1981–2015) — младший сын, бывший народный депутат Украины. В марте 2015 года он погиб на озере Байкал в России, когда автомобиль провалился под лёд. Был похоронен на военном кладбище в оккупированном Севастополе.

Людмила и Виктор Януковичи с сыновьями Фото: Из открытых источников

Роль первой леди и мемы

Людмила Янукович носила титул первой леди Украины с 2010 по 2014 год. Она вела преимущественно закрытый образ жизни и редко появлялась на официальных мероприятиях в Киеве, продолжая жить в Донецке.

Наибольшую известность ей принесла речь, произнесённая во время Помаранчевой революции 30 ноября 2004 года на митинге в Донецке. Тогда она эмоционально рассказывала о якобы "наколотых апельсинах", "американских валенках" и произнесла фразу "Батя, я стараюсь!", которая до сих пор остаётся народным мемом.

Людмила Янукович Фото: Википедия

Жизнь после 2014 года

После бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию во время Революции достоинства Людмила переехала в оккупированный Крым. По данным следователей, она проживала на большой закрытой вилле под Севастополем, вела уединённый образ жизни и владела через подставных лиц сетью элитных продуктовых супермаркетов на полуострове.

Семья Януковичей официально не комментирует новости о её смерти.

Людмила и Виктор Януковичи Фото: Из открытых источников

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич посетил резиденцию беглого экс-президента Виктора Януковича под Киевом.

Пользовательница TikTok с ником beyourself1654 опубликовала видео с территории резиденции "Межигорье".

Фокус рассказал, как происходило бегство Януковича, что исчезло вместе с ним и как сегодня живёт экс-президент.