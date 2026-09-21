"Батя, я стараюсь": як склалося життя Людмили Янукович (фото)

Офіційного підтвердження смерті Людмили Янукович наразі немає, проте у вересні 2026 року в українських медіа з'явилися повідомлення про її ймовірну кончину.

Журналісти видання "Телебачення Торонто" провели розслідування та з'ясували, що номер телефону, який експерша леді використовувала для авторизації на російському порталі "Госуслуги", з 19 червня 2026 року отримав у реєстрах офіційну позначку "належить померлій особі". ЗМІ припускають, що вона могла піти з життя в окупованому Криму або на території РФ. Раніше чутки про смерть Людмили з'являлися також у січні 2022 року, але тоді прессекретарі родини їх заперечували.

Освіта та молоді роки Людмили

Людмила Олександрівна Янукович (у дівоцтві — Настенко) народилася 9 жовтня 1949 року в місті Єнакієве Донецької області. Її батько, Олександр Настенко, працював на цементному заводі, а мати, Валентина Давидова, була юристкою.

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Майбутня дружина Віктора Януковича навчалася в Донбаській національній академії будівництва і архітектури (тоді — Макіївський інженерно-будівельний інститут) за спеціальністю "інженер-будівельник". Потім працювала на Єнакієвському металургійному комбінаті у відділі технічного контролю.

Людмила Янукович Фото: Вікіпедія

Шлюб з Віктором Януковичем

Пара познайомилася у 1969 році на металургійному комбінаті, а в листопаді 1971 року вони одружилися. У 1997 році вони також повінчалися. А у 2017 році Віктор Янукович в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel підтвердив, що вони офіційно розлучилися після 45 років спільного життя, і він переїхав жити до цивільної дружини Любові Полежай.

У пари за час шлюбу народилося двоє дітей:

Олександр Янукович (нар. 1973) — старший син, бізнесмен, стоматолог за освітою.

(нар. 1973) — старший син, бізнесмен, стоматолог за освітою. Віктор Янукович-молодший (1981–2015) — молодший син, колишній народний депутат України. У березні 2015 року він загинув на озері Байкал у Росії, коли автомобіль провалився під лід. Був похований на військовому кладовищі в окупованому Севастополі.

Людмила та Віктор Януковичі із синами Фото: З відкритих джерел

Роль першої леді та меми

Людмила Янукович носила титул першої леді України з 2010 по 2014 рік. Вона вела переважно непублічний спосіб життя і рідко з'являлася на офіційних заходах у Києві, залишаючись жити в Донецьку.

Найбільшу впізнаваність їй принесла промова під час Помаранчевої революції 30 листопада 2004 року на мітингу в Донецьку. Тоді вона емоційно розповідала про нібито "наколоті апельсини", "американські валянки" та вимовила фразу "Батя, я стараюсь!", яка досі є народним мемом.

Людмила Янукович Фото: Вікіпедія

Життя після 2014 року

Після втечі експрезидента Віктора Януковича до Росії під час Революції Гідності, Людмила переїхала до окупованого Криму. За повідомленнями розслідувачів, вона мешкала на великій закритій віллі під Севастополем, вела відлюдний спосіб життя і володіла через підставних осіб мережею елітних продуктових супермаркетів на півострові.

Родина Януковичів офіційно не коментує новини про її смерть.

Людмила та Віктор Януковичі Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український телеведучий Анатолій Анатоліч відвідав резиденцію експрезидента-втікача Віктора Януковича під Києвом.

Користувачка TikTok із ніком beyourself1654 опублікувала відео з території резиденції Межигір’я.

Фокус розповідав, як відбувалася втеча Януковича, що зникло разом з ним та як сьогодні живе експрезидент.