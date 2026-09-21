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Андрей Бедняков впервые за долгое время показал свою взрослую дочь (фото)

Как выглядит Андрей Бедняков
Андрей Бедняков | Фото: Скрин видео

Украинский актёр и телеведущий Андрей Бедняков впервые за долгое время показал, как выглядит его дочь Ксения. Девочке исполнилось 11 лет. По этому поводу знаменитость поделился трогательными снимками.

Милые фото взрослой дочери Бедняков опубликовал в Instagram (biedniakov). Он заявил, что невероятно гордится девочкой и всегда будет рядом с ней.

Как выглядит дочь Беднякова

20 сентября Ксении исполнилось 11 лет. По этому случаю телеведущий показал, как подросла его дочь. По словам шоумена, девочка навсегда останется для него маленькой крошкой, даже когда ему будет 70 лет.

"Тебе 11! Ксеня! Ксения! Ксюша! Я люблю тебя настолько сильно, что слово "сильно" слишком слабо для этого. Ты невероятная девушка. Я горжусь тем, что у меня такая дочь", — трогательно подписал фото Бедняков.

На фотографиях видно, что Ксения увлекается серфингом, катанием на скейтборде, лыжах и рыбалкой.

Видео дня
Дочь Беднякова
Дочь Беднякова
Фото: Instagram
Дочь Беднякова
Дочь Беднякова
Фото: Instagram
Дочь Беднякова
Дочь Беднякова
Фото: Instagram
Дочь Беднякова
Дочь Беднякова
Фото: Instagram
Дочь Беднякова
Дочь Беднякова
Дочь Беднякова
Дочь Беднякова

Телеведущий отметил, что останется другом для дочери и всегда поддержит и поможет ей.

"Дочка, я всегда рядом. Я всегда смогу. Я всегда папа. Я всегда друг. Я подскажу, помогу, расскажу. До самого заката. И знай: я всегда подниму тебя на руки и подброшу вверх. По крайней мере, попробую. Даже когда мне будет 70. А это уже скоро", — добавил Бедняков.

Ксения — дочь Беднякова
Взрослая дочь Беднякова
Фото: Instagram
Ксения — дочь Беднякова
Взрослая дочь Беднякова
Фото: Instagram

Отметим, что украинский телеведущий много лет был женат на Анастасии Короткой. У пары двое детей: дочь Ксения и сын Остап, который родился в 2022 году.

В октябре 2024 года Бедняков и Коротка объявили о разводе. Однако они продолжают вместе воспитывать детей.

Бедняков показал своих детей
Дети Беднякова
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Андрей Бедняков сообщил о проблемах со здоровьем. О своих симптомах шоумен рассказал подписчикам в Instagram.