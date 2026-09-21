Андрей Бедняков впервые за долгое время показал свою взрослую дочь (фото)

Украинский актёр и телеведущий Андрей Бедняков впервые за долгое время показал, как выглядит его дочь Ксения. Девочке исполнилось 11 лет. По этому поводу знаменитость поделился трогательными снимками.

Милые фото взрослой дочери Бедняков опубликовал в Instagram (biedniakov). Он заявил, что невероятно гордится девочкой и всегда будет рядом с ней.

Как выглядит дочь Беднякова

20 сентября Ксении исполнилось 11 лет. По этому случаю телеведущий показал, как подросла его дочь. По словам шоумена, девочка навсегда останется для него маленькой крошкой, даже когда ему будет 70 лет.

"Тебе 11! Ксеня! Ксения! Ксюша! Я люблю тебя настолько сильно, что слово "сильно" слишком слабо для этого. Ты невероятная девушка. Я горжусь тем, что у меня такая дочь", — трогательно подписал фото Бедняков.

На фотографиях видно, что Ксения увлекается серфингом, катанием на скейтборде, лыжах и рыбалкой.

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Дочь Беднякова Фото: Instagram Дочь Беднякова Фото: Instagram Дочь Беднякова Фото: Instagram Дочь Беднякова Фото: Instagram

Телеведущий отметил, что останется другом для дочери и всегда поддержит и поможет ей.

"Дочка, я всегда рядом. Я всегда смогу. Я всегда папа. Я всегда друг. Я подскажу, помогу, расскажу. До самого заката. И знай: я всегда подниму тебя на руки и подброшу вверх. По крайней мере, попробую. Даже когда мне будет 70. А это уже скоро", — добавил Бедняков.

Взрослая дочь Беднякова Фото: Instagram Взрослая дочь Беднякова Фото: Instagram

Отметим, что украинский телеведущий много лет был женат на Анастасии Короткой. У пары двое детей: дочь Ксения и сын Остап, который родился в 2022 году.

В октябре 2024 года Бедняков и Коротка объявили о разводе. Однако они продолжают вместе воспитывать детей.

Дети Беднякова Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Андрей Бедняков рассказал, что в свое время отказался стать соведущим шоу "Кто сверху". После ухода Сергея Притулы ему предлагали работать вместе с Лесей Никитюк, но он не проявил интереса к проекту.

Также украинский телеведущий публично обратился к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу в связи с резонансным случаем мобилизации отца-одиночки в Кривом Роге. Шоумен возмутился ситуацией, в результате которой пятилетний ребенок остался в детском саду совершенно один.

Кроме того, Андрей Бедняков сообщил о проблемах со здоровьем. О своих симптомах шоумен рассказал подписчикам в Instagram.