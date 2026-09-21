Андрій Бєдняков вперше за довгий час показав дорослу доньку (фото)
Український актор та телеведучий Андрій Бєдняков вперше за довгий час показав, як виглядає його донька Ксенія. Дівчинці виповнилось 11 років. З цієї нагоди знаменитість поділився щемливими кадрами.
Милі фото дорослої доньки Бєдняков оприлюднив в Instagram (biedniakov). Він заявив, що неймовірно пишається дівчинкою та завжди буде поруч з нею.
Як виглядає донька Бєднякова
20 вересня Ксенії виповнилось 11 років. З цієї нагоди телеведучий показав, як підросла його донька. За словами шоумена, дівчинка назавжди залишиться для нього маленькою крихіткою, навіть коли йому буде 70 років.
"Тобі 11! Ксеня! Ксенія! Ксюша! Я люблю тебе настільки сильно, що слово "сильно" занадто слабке для цього. Ти неймовірна дівчина. Я пишаюсь тим, що у мене така дочка", — щемливо підписав фото Бєдняков.
На знімках можна побачити, що Ксенія захоплюється серфінгом, катанням на скейтборді, лижах та риболовлею.
Телеведучий зазначив, що залишається другом для доньки і завжди підтримає та допоможе їй.
"Доця, я завжди поруч. Я завжди зможу. Я завжди тато. Я завжди друг. Я підкажу, допоможу, розкажу. До останнього заходу сонця. І знай: я завжди підніму тебе на руки та підкину догори. Принаймні спробую. Навіть коли мені буде 70. А це вже скоро", — додав Бєдняков.
Зауважимо, що український телеведучий багато років був одружений на Анастасії Короткій. У пари двоє дітей: донька Ксенія та син Остап, який народився у 2022 році.
У жовтні 2024 року Бєдняков та Коротка оголосили про розлучення. Однак вони продовжують разом виховувати дітей.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Андрій Бєдняков розповів, що свого часу відмовився стати співведучим шоу "Хто зверху". Після відходу Сергія Притули йому пропонували працювати разом із Лесею Нікітюк, але він не зацікавився проєктом.
- Також український телеведучий публічно звернувся до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця через резонансний випадок мобілізації батька-одинака у Кривому Розі. Шоумен обурився ситуацією, внаслідок якої п'ятирічна дитина залишилася в дитячому садку абсолютно сама.
Крім цього, Андрій Бєдняков повідомив про проблеми зі здоровʼям. Свої симптоми шоумен розкрив підписникам в Instagram.