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Андрій Бєдняков вперше за довгий час показав дорослу доньку (фото)

Як виглядає Андрій Бєдняков
Андрій Бєдняков | Фото: Скрін відео

Український актор та телеведучий Андрій Бєдняков вперше за довгий час показав, як виглядає його донька Ксенія. Дівчинці виповнилось 11 років. З цієї нагоди знаменитість поділився щемливими кадрами.

Милі фото дорослої доньки Бєдняков оприлюднив в Instagram (biedniakov). Він заявив, що неймовірно пишається дівчинкою та завжди буде поруч з нею.

Як виглядає донька Бєднякова

20 вересня Ксенії виповнилось 11 років. З цієї нагоди телеведучий показав, як підросла його донька. За словами шоумена, дівчинка назавжди залишиться для нього маленькою крихіткою, навіть коли йому буде 70 років.

"Тобі 11! Ксеня! Ксенія! Ксюша! Я люблю тебе настільки сильно, що слово "сильно" занадто слабке для цього. Ти неймовірна дівчина. Я пишаюсь тим, що у мене така дочка", — щемливо підписав фото Бєдняков.

На знімках можна побачити, що Ксенія захоплюється серфінгом, катанням на скейтборді, лижах та риболовлею.

Видео дня
Бєдняков показав свою доньку
Донька Бєднякова
Фото: Instagram
Бєдняков показав свою доньку
Донька Бєднякова
Фото: Instagram
Бєдняков показав свою доньку
Донька Бєднякова
Фото: Instagram
Бєдняков показав свою доньку
Донька Бєднякова
Фото: Instagram
Бєдняков показав свою доньку
Бєдняков показав свою доньку
Бєдняков показав свою доньку
Бєдняков показав свою доньку

Телеведучий зазначив, що залишається другом для доньки і завжди підтримає та допоможе їй.

"Доця, я завжди поруч. Я завжди зможу. Я завжди тато. Я завжди друг. Я підкажу, допоможу, розкажу. До останнього заходу сонця. І знай: я завжди підніму тебе на руки та підкину догори. Принаймні спробую. Навіть коли мені буде 70. А це вже скоро", — додав Бєдняков.

Ксенія - донька Бєднякова
Доросла донька Бєднякова
Фото: Instagram
Ксенія - донька Бєднякова
Доросла донька Бєднякова
Фото: Instagram

Зауважимо, що український телеведучий багато років був одружений на Анастасії Короткій. У пари двоє дітей: донька Ксенія та син Остап, який народився у 2022 році.

У жовтні 2024 року Бєдняков та Коротка оголосили про розлучення. Однак вони продовжують разом виховувати дітей.

Бєдняков показав своїх дітей
Діти Бєднякова
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім цього, Андрій Бєдняков повідомив про проблеми зі здоровʼям. Свої симптоми шоумен розкрив підписникам в Instagram.