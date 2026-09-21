Андрій Бєдняков вперше за довгий час показав дорослу доньку (фото)

Український актор та телеведучий Андрій Бєдняков вперше за довгий час показав, як виглядає його донька Ксенія. Дівчинці виповнилось 11 років. З цієї нагоди знаменитість поділився щемливими кадрами.

Милі фото дорослої доньки Бєдняков оприлюднив в Instagram (biedniakov). Він заявив, що неймовірно пишається дівчинкою та завжди буде поруч з нею.

Як виглядає донька Бєднякова

20 вересня Ксенії виповнилось 11 років. З цієї нагоди телеведучий показав, як підросла його донька. За словами шоумена, дівчинка назавжди залишиться для нього маленькою крихіткою, навіть коли йому буде 70 років.

"Тобі 11! Ксеня! Ксенія! Ксюша! Я люблю тебе настільки сильно, що слово "сильно" занадто слабке для цього. Ти неймовірна дівчина. Я пишаюсь тим, що у мене така дочка", — щемливо підписав фото Бєдняков.

На знімках можна побачити, що Ксенія захоплюється серфінгом, катанням на скейтборді, лижах та риболовлею.

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Донька Бєднякова Фото: Instagram Донька Бєднякова Фото: Instagram Донька Бєднякова Фото: Instagram Донька Бєднякова Фото: Instagram

Телеведучий зазначив, що залишається другом для доньки і завжди підтримає та допоможе їй.

"Доця, я завжди поруч. Я завжди зможу. Я завжди тато. Я завжди друг. Я підкажу, допоможу, розкажу. До останнього заходу сонця. І знай: я завжди підніму тебе на руки та підкину догори. Принаймні спробую. Навіть коли мені буде 70. А це вже скоро", — додав Бєдняков.

Доросла донька Бєднякова Фото: Instagram Доросла донька Бєднякова Фото: Instagram

Зауважимо, що український телеведучий багато років був одружений на Анастасії Короткій. У пари двоє дітей: донька Ксенія та син Остап, який народився у 2022 році.

У жовтні 2024 року Бєдняков та Коротка оголосили про розлучення. Однак вони продовжують разом виховувати дітей.

Діти Бєднякова Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Андрій Бєдняков розповів, що свого часу відмовився стати співведучим шоу "Хто зверху". Після відходу Сергія Притули йому пропонували працювати разом із Лесею Нікітюк, але він не зацікавився проєктом.

Також український телеведучий публічно звернувся до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця через резонансний випадок мобілізації батька-одинака у Кривому Розі. Шоумен обурився ситуацією, внаслідок якої п'ятирічна дитина залишилася в дитячому садку абсолютно сама.

Крім цього, Андрій Бєдняков повідомив про проблеми зі здоровʼям. Свої симптоми шоумен розкрив підписникам в Instagram.