"Это меня разорвало": Маремуха решила срочно покинуть Украину

Украинская актриса, модель и блогерша решила временно уехать из Киева. Из-за постоянной тревоги и необходимости спускаться в убежище сын знаменитости отказывается ходить в детский сад.

По словам Виктории Маремухи, её бывший муж предложил увезти сына в Лиссабон. Это повлияло не только на жизнь блогерши, но и на её работу. Об этом она рассказала в интервью "Наедине с Гламуром".

Актриса заявила, что её 4-летний сын ненавидит россиян и даже боится ходить в детский сад, поскольку из-за постоянных воздушных тревог ребёнку приходится спать в укрытии.

"Сын говорит мне: „Мама, а посмотри в телефоне, сколько сегодня будет тревог… А включи мне фильм, где украинские военные сражаются с русскими…“. То есть мой 4-летний ребенок ходит с такой злобой, с агрессией… Он не хотел ходить в садик, потому что ему страшно спать в укрытии. Когда мы это видим, сердце разрывается", — поделилась Маремуха.

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По словам блогерши, сначала она не собиралась уезжать из Киева, но после обстрелов недалеко от её района бывший муж Луи настоял, чтобы их сын временно переехал за границу. Для мальчика уже нашли школу в Лиссабоне.

"Мой бывший муж очень испугался и сказал: „Делай, как хочешь, но я напишу письмо в лиссабонскую школу, в которую ходят двоюродные сестры нашего сына“", — рассказала актриса.

Виктория Маремуха с сыном Фото: Instagram

Решение о переезде оказалось для Маремухи непростым. Ей придётся не только сменить место жительства, но и оставить работу, которую она строила годами.

"Это просто разбило мне сердце. Само осознание того, что нужно переезжать, потому что это необходимо сделать, чтобы спасти сына, а с другой стороны — это самопожертвование, и оставить здесь всё, что я строила годами. Не знаю, как будет", — подчеркнула знаменитость.

В то же время Маремуха добавила, что не планирует приостанавливать свою карьеру в Украине. Она будет продолжать работать и приезжать в Украину, когда в этом возникнет необходимость.

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