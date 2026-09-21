"Мене це розірвало": Маремуха вирішила терміново залишити Україну

Українська акторка, модель та блогерка вирішила тимчасово виїхати з Києва. Через постійні тривоги та необхідність спускатись в укриття син знаменитості відмовляється ходити в дитячий садок.

За словами Вікторії Маремухи, її колишній чоловік запропонував вивезти сина до Лісабона. Це вплинуло не лише на життя блогерки, а й на її роботу. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Наодинці з Гламуром".

Акторка заявила, що її 4-річний син ненавидить росіян і навіть боїться ходити у садок, оскільки через постійні повітряні тривоги дитині доводиться спати в укритті.

"Мені син каже: "Мамо, а подивися у телефоні, скільки сьогодні буде тривог… А увімкни мені фільм, де українські військові росіян…". Тобто моя 4-річна дитина ходить із такою злістю, з агресією… Він не хотів ходити до садочка, бо йому страшно в укритті спати. Ми коли це бачимо, то серце розривається", — поділилась Маремуха.

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За словами блогерки, спочатку вона не думала виїжджати з Києва, але після ударів недалеко від її району, колишній чоловік Луї наполіг, щоб їхній син тимчасово переїхав за кордон. Для хлопчика вже знайшли школу у Лісабоні.

"Мій колишній чоловік злякався дуже сильно і сказав: "Ти як хочеш, але я пишу лист до лісабонської школи, до якої ходять двоюрідні сестрички нашого сина"", — розповіла акторка.

Вікторія Маремуха з сином Фото: Instagram

Рішення про переїзд для Маремухи виявилось непростим. Їй доведеться не тільки змінити місце проживання, а й залишити роботу, яку вона будувала роками.

"Мене це просто розірвало. Саме усвідомлення того, що треба переїжджати, бо це треба зробити для того, щоб зберегти сина, а з іншого боку — це самопожертва, і все залишити тут, що я роками будувала. Не знаю, як буде", — наголосила знаменитість.

Водночас Маремуха додала, що ставити на паузу свою кар’єру в Україні не планує. Вона продовжуватиме працювати та їздитиме до України, коли в цьому буде необхідність.

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Українська реперка Альона Альона (Alyona Alyona) несподівано залишила Київ. Тепер зірка житиме в Івано-Франківську. За її словами, цей регіон для неї вже як рідний.

Крім того, блогерка та тіктокерка Даша Євтух підтвердила, що переїхала за кордон разом із маленькою донькою Фемідою. Новим домом для родини стала Греція, де на них уже чекали рідні.