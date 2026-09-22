Автор хита "Сила покаяния": львовского блогера Пана Романа мобилизовали

Популярного блогера из Львова Романа Чихаровского, известного в соцсетях как "Пан Роман", мобилизовали в Силы обороны Украины. Он прославился в украинском интернете короткими видеороликами, в которых он изображал гиперболизированного галицкого дедушку.

Чихаровский будет проходить военную службу в полку беспилотных систем "Лава", входящем в состав корпуса "Хартия" Национальной гвардии. Об этом рассказал сам "Пан Роман" на своей странице в Instagram вечером 21 сентября.

"Мобилизовали. Буду шось трошка тойвот в Лава.Хартия", — кратко, в присущем ему шутливом стиле, сообщил блогер.

Блогер Роман сообщил о своей мобилизации Фото: Скрін

Других подробностей о своей мобилизации Чихаровский не раскрыл. В комментариях поклонники творчества блогера выразили ему поддержку.

Чем прославился блогер Роман

По данным СМИ Zaxid.net, Роман Чихаровский родом из Тернопольской области. Во Львове он учился в университете имени Ивана Франко.

Блог Чихаровского стал популярным в социальных сетях Instagram и TikTok в 2022 году. Тогда парень создал образ "пана Романа" — набожного и "правильного" галицкого пожилого мужчины, который в шуточной манере комментировал различные события в Украине. Его персонаж постоянно борется с "развратом", поучает молодежь, а также комментирует актуальные общественно-политические события, ИТ-сферу и дает советы.

Видео дня

Сейчас блог Романа Чихаровского насчитывает 218 тысяч подписчиков в Instagram и 256 тысяч подписчиков. Кроме того, его забавный образ принес ему более 13,3 миллиона лайков в TikTok.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Кроме того, в июле на войне погиб украинский актёр Евгений Бушмакин.