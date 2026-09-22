Автор хіта "Сила покаяння": львівського блогера Пана Романа мобілізували

Популярного блогера зі Львова Романа Чихарівського, відомого у соцмережах як "Пан Роман", мобілізували до Сил оборони України. Він прославився в українському інтернеті короткими відеороликами з образом гіперболізованого галицького дідуся.

Чихарівський проходитиме військову службу у полку безпілотних систем "Лава", який входить до корпусу "Хартія" Національної гвардії. Про це розповів сам "Пан Роман" на своїй сторінці у мережі Instagram увечері 21 вересня.

"Мобілізували. Буду шось трошка тойвот у Лава.Хартія", — коротко у притаманному для свого образу жартівливому стилі повідомив блогер.

Блогер Пан Роман повідомив про свою мобілізацію Фото: Скрін

Інших подробиць своєї мобілізації Чихарівський не розкрив. У коментарях прихильники творчості блогера висловили йому підтримку.

Чим прославився блогер Пан Роман

За даними медіа Zaxid.net, Роман Чихарівський родом з Тернопільської області. У Львові він здобував освіту в університеті імені Івана Франка.

Видео дня

Блог Чихарівського став популярним у соціальних мережах Instagram та TikTok у 2022 році. Тоді хлопець створив образ "Пана Романа" — побожного і "правильного" галицького літнього чоловіка, який у смішній манері коментував різні події в Україні. Його персонаж постійно бореться із "розпустою", повчає молодь, а також коментує актуальні суспільно-політичні події, ІТ-сферу та роздає поради.

Зараз блог Романа Чихарівського налічує 218 тисяч підписників в Instagram та 256 тисячі підписників. Крім того, смішний образ приніс йому понад 13,3 мільйона уподобань у TikTok.

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