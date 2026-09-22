Часть лица не работала: известный певец впервые рассказал о параличе

Украинский певец Роман Скорпион, известный хитами "Поцілую" и "Закохався", откровенно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Более месяца назад у него парализовало лицо.

По словам артиста, у него был паралич Белла. Это произошло из-за переохлаждения лицевого нерва. Об этом знаменитость рассказал в интервью Славе Демину.

Певец признался, что паралич Белла у него возник после того, как он включил в машине кондиционер прямо себе в лицо, и его продуло. В результате у Романа не работала часть лица.

"У меня был паралич Белла. Это когда часть лица полностью не функционирует. Я ехал в машине, направил струю кондиционера на лицо. У меня продуло лицевой нерв. Просыпаюсь и понимаю, что одна часть лица не работает. А у меня концерты, корпоративы, всё запланировано, люди вносили авансы", — рассказал артист.

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Музыкант сразу обратился к врачам, и ему назначили курс лечения. Для восстановления Роман работал над мимикой и выполнял специальные упражнения.

"Друзья из Киева подключились, они начали активно прорабатывать всё это — постоянная работа с мимикой, нужно было задействовать мышцы. Еще даже месяца не прошло, как эта часть лица у меня почти не работала. Пришлось восстанавливать её, делать упражнения… Я даже не мог сложить губы трубочкой", — вспомнил певец.

Певец Роман Скорпион Фото: Instagram

Кстати, Роман Скорпион (настоящая фамилия — Шупьяк) стал известен благодаря хитам "Поцелую", "Фата" и "Влюбился". Также он выпускает совместные песни с другими музыкантами, в частности с Тоней Матвиенко – "Я никому тебя не отдам". Сейчас артист активно занимается творчеством, гастролирует и поддерживает Вооружённые Силы Украины.

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