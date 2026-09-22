Не працювала частина обличчя: відомий співак вперше заговорив про параліч

Український співак Роман Скорпіон, відомий хітами "Поцілую" та "Закохався", відверто розповів про серйозні проблеми зі здоров’ям. Понад місяць тому йому паралізувало обличчя.

За словами артиста, у нього був параліч Белла. Це сталося через переохолодження лицевого нерва. Про це знаменитість розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Співак зізнався, що параліч Белла він отримав після того, як поставив в авто кондиціонер прямо собі в обличчя, і його продуло. У результаті у Романа не працювала частина обличчя.

"У мене був параліч Белла. Це коли повністю частина обличчя не працює. Я їхав в авто, поставив собі кондиціонер на обличчя. Мені продуло лицевий нерв. Прокидаюся і розумію, що не працює одна частина обличчя. А у мене концерти, корпоративи, все заплановано, завдатки люди подавали", — розповів артист.

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Музикант одразу звернувся до лікарів і йому призначили терапію. Для відновлення Роман працював з мімікою та робив спеціальні вправи.

"Друзі з Києва підключились, вони почали активно все це пропрацьовувати, постійна робота з мімікою, треба було вмикати м’язи. Ще навіть місяць не минув, як ця частина обличчя у мене майже не працювала. Треба було це відновлювати, вправи робити… Я навіть не міг у трубочку губи скласти", — згадав співак.

Співак Роман Скорпіон Фото: Instagram

До речі, Роман Скорпіон (справжнє прізвище – Шуп'як) здобув популярність завдяки хітам "Поцілую", "Фата" та "Закохався". Також він випускає спільні пісні з іншими музикантами, зокрема з Тонею Матвієнко – "Я нікому тебе не віддам". Зараз артист активно займається творчістю, гастролює та підтримує Збройні Сили України.

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