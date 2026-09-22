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Алина Гросу неожиданно вернулась в Украину после жизни в США

Как выглядит Алина Гросу
Алина Гросу | Фото: Instagram

Певица Алина Гросу неожиданно вернулась в Украину. Артистка несколько лет прожила в США. Однако звезда считает, что её сыну лучше расти на Родине.

По словам артистки, главная причина возвращения — это её большая семья, которая живёт в Украине. Алина Гросу хочет привить своему сыну наши традиции и язык. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

Гросу вернулась жить в Украину

Певица отметила, что вернулась домой ещё до родов. Для неё очень важно, чтобы ребёнок рос в большой любящей семье.

"Вся моя семья сейчас в Украине. Я хочу, чтобы рядом с сыном были не только родители, но и дедушка, бабушка, тёти, дяди, прабабушки — у него их даже две. Мне кажется, для сына так будет психологически безопаснее. И, конечно, он быстрее и лучше выучит язык", — рассказала артистка.

Кроме того, Гросу хочет, чтобы её сын перенял украинские традиции и чувствовал связь с семьёй. Помимо этого, звезде очень нравится наше начальное образование.

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"Я смотрю на то, как учится мой брат, сколько языков он изучает, какие возможности мы можем ему предоставить, и, конечно, хочу, чтобы мой малыш сейчас рос именно в Украине", — подчеркнула знаменитость.

Кстати, Алина Гросу после начала полномасштабной войны несколько лет жила в двух странах — в Украине и США (Лос-Анджелес). За границей певица изучала актерское мастерство и режиссуру.

Певица Алина Гросу и её семья
Алина Гросу с мужем и сыном
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Алина Гросу показала, как выглядит её заметно подросший сын Марк-Габриэль. По словам звезды, мальчик растёт довольно быстро.