Аліна Гросу раптово повернулася в Україну після життя у США

Співачка Аліна Гросу несподівано повернулась до України. Артистка кілька років жила у США. Однак зірка вважає, що її сину краще зростати на Батьківщині.

За словами артистки, найголовніша причина повернення – це її велика родина, яка перебуває в Україні. Аліна Гросу хоче передати своєму сину наші традиції та мову. Про це вона розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

Гросу повернулась жити в Україну

Співачка зазначила, що приїхала додому ще до пологів. Для неї дуже важливо, щоб дитина зростала у великій люблячій сім'ї.

"Уся моя родина зараз в Україні. Я хочу, щоб поруч із сином були не тільки батьки, а й дідусь, бабуся, тітки, дядьки, прабабусі – у нього їх навіть дві. Мені здається, для сина так буде психологічно безпечніше. І, звичайно, він швидше та краще вивчить мову", – розповіла артистка.

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Також Гросу хоче, щоб її син перейняв собі українські традиції і відчував зв’язок з родиною. Крім того, зірці дуже подобається наша початкова освіта.

"Я дивлюся на те, як навчається мій брат, скільки мов він вивчає, які можливості ми можемо йому дати, і, звичайно, хочу, щоб мій малий зараз зростав саме в Україні", – наголосила знаменитість.

До речі, Аліна Гросу після початку повномасштабної війни кілька років жила на дві країни – в Україні та США (Лос-Анджелес). За кордоном співачка навчалася акторської майстерності та режисури.

Аліна Гросу з чоловіком та сином Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Аліна Гросу заговорила про свого чоловіка, обличчя та персону якого ретельно приховує. Артистку, яка навесні цього року вперше стала мамою, запитали, як у новій ролі почуває себе її обранець.

Також українська співачка відверто розповіла про стосунки зі своїм чоловіком-росіянином, якого ретельно приховує від публіки. За її словами, найскладніше для них – акторська професія, де часто постають інтимні сцени.

Крім того, Аліна Гросу показала, який вигляд має її помітно підрослий син Марк-Габріель. За словами зірки, хлопчик доволі швидко росте.