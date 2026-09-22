Колоссальные деньги: шоумен назвал точные суммы гонораров украинских звезд

Известный шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) раскрыл гонорары украинских артистов. Цены на выступления зависят от популярности знаменитостей.

По словам Дяди Жоры, для начинающих артистов гонорары начинаются примерно от 3 тысяч долларов. Более популярные звезды берут за выступление от 20 тысяч долларов. Об этом шоумен рассказал в интервью Blick.ua.

Стали известны гонорары украинских звезд

Шоумен отметил, что на количество запросов от организаторов влияет популярность песен украинских артистов. Стандартное выступление на частном мероприятии обычно длится около 45 минут.

Как оказалось, самые популярные звезды украинского шоу-бизнеса получают за выступление от 20 тысяч долларов. Так называемый "второй эшелон" получает около 10 тысяч долларов и выше. Начинающие артисты зарабатывают от 3 тысяч долларов.

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По словам Дяди Жоры, на сегодняшний день наибольшее внимание привлекает певица Алена Омаргалиева. После выхода её громких песен знаменитость всё чаще приглашают на свадьбы и крупные мероприятия.

Шоумен добавил, что после начала полномасштабной войны сфера мероприятий замерла. Однако благодаря благотворительным мероприятиям она начала оживаться.

Дядя Жора часто проводит частные мероприятия Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский шоумен Дядя Жора рассказал, как пытался открыть бизнес в Киеве, но "прогорел". Знаменитость занимался этим делом в течение полугода, но в итоге отказался от него.

Также звезда назвал самых дорогих артистов нашей страны. Интересно, что в тройку не входит Тина Кароль.

Кроме того, украинский волонтёр и бывший телеведущий Сергей Притула откровенно рассказал о своих доходах во время работы на телевидении и на концертах. Его годовой доход достигал нескольких сотен тысяч долларов.